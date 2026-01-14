Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilStocker l'énergieLa première batterie « grid forming » de France aidera à stabiliser le réseau électrique

La première batterie « grid forming » de France aidera à stabiliser le réseau électrique

Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 14 janvier 2026
Les travaux de la future batterie à Pleyber-Christ / Image : Neoen.

Le producteur français d’énergies renouvelables Neoen et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE ont signé un contrat pour expérimenter une technologie de stabilisation du réseau électrique inédite dans notre pays. La Breizh Big Battery (BBB), actuellement en construction à Pleyber-Christ dans le Finistère, deviendra la première grande batterie française à fournir une fonction « grid forming » au réseau de transport national.

Cette expérimentation, prévue pour démarrer au deuxième semestre 2026 et se prolonger sur au moins un an, repose sur un rétrofit des onduleurs de la batterie. Contrairement au mode grid following utilisé actuellement par les installations de stockage françaises, qui se synchronisent sur la fréquence du réseau avec une réponse relativement lente, le grid forming permet une stabilisation autonome et instantanée de la tension et de la fréquence. Cette technologie compense les variations du réseau sans dépendre d’une source de référence externe, offrant ainsi une réactivité nettement supérieure face aux perturbations.

À lire aussiLa révolution des “Grid Forming Batteries”

Une des plus grandes batteries de France

D’une capacité de 92 MW et 183 MWh, la BBB constituera l’une des plus grandes batteries de France et la première de cette envergure en Bretagne. Cette batterie lithium-ion devrait être mise en service durant l’été 2026. L’expérimentation permettra à RTE et Neoen d’évaluer concrètement les bénéfices du passage du mode grid following au mode grid forming pour le réseau français.

Neoen, qui figure parmi les plus grands opérateurs mondiaux de batteries, dispose à ce jour d’un portefeuille de 2,8 GW de puissance et 8,1 GWh de stockage en service ou en construction. Le groupe exploite notamment la Collie Battery en Australie (560 MW / 2240 MWh), plus grande batterie opérationnelle du pays, ainsi que les installations Isbillen en Suède et Yllikkälä en Finlande, les plus importantes des pays nordiques.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet stocker l'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages

Vol d'électricité via le compteur Linky : il coûte 8 € par an à chaque français

Actualité14 janvier 2026 

Annonce partenaire

Récupérer 97 % de l’argent des panneaux solaires sans utiliser d’acide, c'est possible

Solaire13 janvier 2026 

Cette entreprise française régénère des pompes à chaleur vieilles de 30 ans

Géothermie13 janvier 2026 

Annonce partenaire

Le photovoltaïque est-il mis en danger par l'explosion du cours de l'argent ?

Solaire12 janvier 2026 

Annonce partenaire

La France atomise (encore) son record d'exportation d'électricité annuel

Nucléaire12 janvier 2026 

Annonce partenaire

Les batteries au lithium n'ont jamais été aussi peu chères

Actualité12 janvier 2026 

Bilan mitigé pour les énergies renouvelables en Allemagne en 2025

Éolien11 janvier 2026 

Voici la plus grande centrale solaire flottante marine du monde, inaugurée en Chine

Solaire10 janvier 2026 

Ces géants français veulent recycler les aimants permanents pour ne plus dépendre de la Chine

Actualité10 janvier 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 