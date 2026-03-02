Le réseau de recharge Ionity commence à protéger ses câbles contre les vols de cuivre

La station Ionity de Rousset protégée / Image : S. Semeriva sur Linkedin.

Avec la hausse du cours du cuivre, les vols de câbles sur les bornes de recharge pour véhicules électriques se sont multipliés. Pour parer à ces larcins particulièrement coûteux, certains opérateurs commencent à s’équiper. Le réseau de recharge Ionity aurait ainsi protégé les câbles d’une station sur l’autoroute A8. Une première.

Nous interrogions il y a quelques mois un opérateur français de bornes de recharge victime d’un vol de câbles. Celui-ci dénonçait un préjudice de 5 000 € « pour des câbles qui en valent 100 à la revente » sur l’une de ses bornes. Sur les réseaux sociaux, les signalements de points de charge ayant vu leurs câbles dérobés se sont significativement multipliés depuis que le cours du cuivre s’est envolé. Un larcin particulièrement rentable pour les voleurs : les câbles sont faciles d’accès, contiennent beaucoup de cuivre et ils peuvent être découpés en quelques dizaines de secondes avec un faible risque d’électrocution.

Une gaine projetant un fluide sous pression lorsqu’elle est coupée

Si les opérateurs dénonçaient un manque de systèmes éprouvés pour protéger leurs câbles, il semble que Ionity, l’un des plus grands réseaux de recharge rapide en Europe, commence à déployer une solution. L’ex-président de la Fédération française des association d’utilisateurs de véhicules électriques (FFAUVE) affirme avoir observé une gaine textile entourant les câbles de la station Ionity de Rousset (Var) sur l’autoroute A8. « Selon la personne interrogée hier et travaillant à la caisse sur la station AVIA, une razzia de câbles avait eu lieu il y a quelques semaines et pour l’anecdote, seule une borne avait été épargnée, sans doute par manque de temps, très à la marge, des voleurs » explique Stéphane Semeriva sur son compte LinkedIn.

Le système retenu par Ionity sur l’aire de Rousset est à priori le CableGuard de Kempower. Il consiste en une gaine contenant un liquide de traçage sous pression, libéré lorsqu’elle est découpée. Le câble pourrait également être équipé d’une puce de suivi par GPS et d’une alarme. Reste à voir s’il dissuadera réellement les voleurs de faire main basse sur les câbles des stations de recharge rapide.