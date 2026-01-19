Nos tests

Nucléaire : un excès de sel marin à l'origine de l'arrêt de la centrale de Flamanville

Nucléaire : un excès de sel marin à l'origine de l'arrêt de la centrale de Flamanville

Nucléaire
Par Hugo LARAPublié le 19 janvier 2026
Depuis le passage de la tempête Goretti le 9 janvier, la centrale nucléaire de Flamanville est à l’arrêt forcé, privant EDF d’environ 3 GW de puissance en plein pic hivernal. En cause : non pas la tempête elle-même, mais une « forte présence de sel marin arrivé via les embruns » qui a provoqué un effet domino sur l’ensemble du site cotentinois, explique l’énergéticien.

Dans la nuit du 8 au 9 janvier, le réacteur n°1 s’est retrouvé déconnecté du réseau au passage de la tempête Goretti. La cause est désormais connue : une concentration importante de sel marin a perturbé les isolateurs reliant les transformateurs à la ligne haute tension dédiée au réacteur. Ne pouvant plus évacuer sa production, celui-ci a été mis à l’arrêt complet le 10 janvier par sécurité, détaille EDF par communiqué.

Un enchaînement de malchances

Plus insolite encore : l’arrêt de l’EPR (réacteur n°3) résulte d’un enchaînement indirect. Le réacteur n°2, pourtant arrêté pour maintenance programmée, a vu son transformateur auxiliaire également saturé d’embruns salés. Cette défaillance a coupé l’alimentation du transformateur auxiliaire de l’EPR qui, combinée à l’indisponibilité d’un diesel de secours lui aussi en maintenance, a contraint EDF à arrêter par précaution le fleuron nucléaire national.

Ce contretemps tombe au pire moment : il prive l’électricien de 4,8 % de sa capacité nucléaire nationale durant la période de forte consommation hivernale. Pour l’EPR, l’enjeu est d’autant plus critique qu’il ne dispose plus que de neuf mois pour achever ses essais avant une mise sous cocon d’un an, nécessaire au remplacement du couvercle défectueux de sa cuve. Les deux réacteurs devraient redémarrer début février, après intervention des équipes d’EDF, Mastergrid et RTE.

