« Retenir sa respiration en se pinçant le nez » lors d'un feu de plutonium : les consignes délirantes du CEA dans les années 1960

Une affiche du CEA de Marcoule éditée dans les années 1960 / CEA.

Il y a 65 ans, la sécurité nucléaire n’était visiblement pas aussi sérieuse qu’aujourd’hui. Une affiche du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) retrouvée parmi ses archives préconisait de se pincer le nez et de retenir sa respiration en cas d’incendie de plutonium.

Au début des années 1960, au cœur de l’épopée nucléaire française, le service de protection contre les radiations de Marcoule (Gard) diffusait une surprenante affiche signée de l’illustrateur Jacques Castan. Le visuel présente la conduite à tenir « en cas d’incendie de plutonium », dans un style graphique digne d’un vieux manuel d’école primaire. Il faudrait ainsi « retenir sa respiration et fermant la bouche et pinçant le nez » avant d’isoler la source de l’incendie dans une boite d’extinction au fluorure de calcium (F2 Ca). On note également la nécessité de « donner l’alarme », qui émet d’ailleurs un étonnant meuglement de vache, à en croire l’affiche.

L’opérateur ne porte aucun équipement de protection respiratoire, il est simplement vêtu de la blouse rétro du CEA, d’une toque, de surchaussures et de gants, ce qui paraît inconcevable de nos jours. Le document a été déterré par le chercheur Michael Mangeon, passionné d’archives nucléaires, qui l’a publiée sur son compte LinkedIn.

