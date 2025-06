Suspendue, Ma Prime Rénov' reprendra fin septembre

Image modifiée par RE avec l'aide de l'IA.

Le dispositif d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’, suspendu pour raisons budgétaires, sera relancé au plus tard fin septembre. Cette suspension estivale, bien que temporaire, soulève des interrogations sur la continuité de l’aide à la rénovation énergétique et sur la gestion des dossiers en cours.

Le ministre de l’Économie, Eric Lombard, a tenu à rassurer les ménages et les professionnels du bâtiment quant à l’avenir de MaPrimeRénov’. Alors que le gouvernement annonçait sa suspension début juin dans une optique de réduction des dépenses publiques, le plus important dispositif d’aide à la rénovation énergétique reprendra « au plus tard à la fin du mois de septembre », a-t-il précisé sur France Inter. Une période de mise en pause durant l’été, traditionnellement moins active en matière de chantiers, qui vise à « remettre de l’ordre » dans la gestion du dispositif.

Le dépôt de dossiers possible jusqu’au 1er juillet

Malgré cette suspension, les dépôts de dossiers restent possibles jusqu’au 1ᵉʳ juillet. L’objectif : réviser les processus de traitement, accélérer les délais et surtout lutter contre les fraudes, qui représenteraient un dossier sur dix. Cette décision intervient dans un contexte de tensions budgétaires croissantes. En 2024, le budget alloué au dispositif s’élevait à seulement 2,3 milliards d’euros, soit deux fois moins que l’année précédente. Dès le début juin, l’ensemble de cette enveloppe avait déjà été engagé, au profit de grandes opérations de rénovation.

Alors que certains bénéficiaires s’inquiètent, le gouvernement assure que les dossiers déjà validés seront honorés. La reprise en septembre s’annonce donc comme une remise à plat nécessaire pour renforcer l’efficacité et la fiabilité de MaPrimeRénov’. Cette suspension risque toutefois de provoquer un manque de confiance des professionnels et de leurs clients envers le dispositif, risquant ainsi de décourager de nombreux projets de rénovation énergétique.