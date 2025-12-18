Un kit Légo du réacteur nucléaire EPR d'EDF commercialisé en 2026 ?

Le maquette de l'EPR en briques de construction / Image : George Govgvassian.

Il aurait fait quelques heureux à Noël, mais il faudra attendre 2026. EDF s’apprêterait à produire une maquette en briquettes de construction de son réacteur nucléaire EPR, du même type que celui de Flamanville.

Tout y est : le bâtiment réacteur avec sa cuve et ses générateurs de vapeur, la salle de contrôle, la turbine et son alternateur. Cette vue en coupe très fidèle du réacteur nucléaire EPR, composée de 1862 briquettes de construction de type Lego, sera distribuée courant 2026, à en croire George Govgassian, un employé d’EDF en charge du marketing. « Après des mois de travail en coulisses, j’ai l’occasion de montrer un projet secret sur lequel nous travaillions, et je suis ravi de le partager avec nos amis de la communauté nucléaire : le kit de construction EPR ! », s’enthousiasme cet agent, dans un post LinkedIn où il dévoile les premières images du kit.

Maquette Lego de l'EPR EDF / Image : G. Govgassian. Maquette Lego de l'EPR EDF / Image : G. Govgassian. Maquette Lego de l'EPR EDF / Image : G. Govgassian. Maquette Lego de l'EPR EDF / Image : G. Govgassian. Maquette Lego de l'EPR EDF / Image : G. Govgassian.

La maquette semble conçue à partir de briquettes alternatives à Lego, puisque rien ne mentionne le célèbre fabricant. Il ne semble pas non plus s’agir d’une initiative isolée, le produit arborant le logo d’EDF, qui ne peut pas être utilisé sans approbation de l’énergéticien. Nous ignorons si la réplique de l’EPR sera commercialisée auprès du grand public, quel sera son prix et les boutiques où l’on pourra se la procurer, mais elle pourrait être fabriquée en de nombreux exemplaires. « Nous travaillons à le rendre largement disponible en 2026 », assure George Govgassian, sans davantage de précisions. Sur le réseau social, de nombreuses personnes ont déjà manifesté leur intérêt, comme l’ingénieur expert en énergie Maxence Cordiez.

En début d’année, une association avait également commercialisé des maquettes d’éoliennes en mer faites en briquettes de construction.