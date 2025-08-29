Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilNucléaire« Vieux fournisseur » : EDF s'estime dénigré par la publicité d'un concurrent

« Vieux fournisseur » : EDF s'estime dénigré par la publicité d'un concurrent

Nucléaire
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 29 août 2025
Illustration : EDF, Octopus Energy, modifiée par RE.

Piqué au vif par un slogan publicitaire, EDF a envoyé un courrier recommandé à son concurrent Octopus Energy, afin de lui témoigner son mécontentement.

La petite querelle aurait pu rester dans l’intimité des deux fournisseurs d’électricité, mais l’un d’entre eux a choisi d’en faire part publiquement. Sur son profil Linkedin, Vincent Maillard, le patron d’Octopus Energy France s’agace d’une lettre recommandée que son concurrent EDF lui a envoyée. Le dirigeant publie un extrait du courrier, où l’énergéticien national dénonce « certaines communications d’Octopus Energy, dénigrant (entre autres) EDF ». En cause ? Un slogan diffusé à la radio, où Octopus titille ses concurrents historiques. « Votre vieux fournisseur d’énergie, vous le gardez par choix ou par flemme ? » clame le spot publicitaire. Il appelle les consommateurs à se questionner sur leur offre d’électricité « qui n’est peut-être plus aussi intéressante ».

À lire aussiPrix de l’électricité : les fournisseurs alternatifs ne séduisent plus face au tarif bleu d’EDF

Un slogan qui porterait atteinte à l’image d’EDF

Une campagne visiblement pas du goût d’EDF, qui estime que le slogan « porte atteinte à l’image du fournisseur du client par l’emploi de termes péjoratifs ». « Nous ne visions pas spécifiquement EDF » rétorque le président d’Octopus, surpris de la réaction de son concurrent. « Je trouve cela bien dommage pour une si belle entreprise qui devrait au contraire être fière d’elle-même ; et pourrait se consacrer à des tâches plus utiles que d’envoyer des recommandés à ses concurrents » explique-t-il, après une tentative de justifier l’expression litigieuse. « Vieux fournisseur doit se comprendre comme on parle d’un vieux copain, dont personne ne prétendra qu’il est forcément cacochyme. On voulait juste secouer un peu les clients qui restent avec leur fournisseur plus par habitude que par choix ».

Ce n’est pas la première fois qu’un fournisseur d’énergie « alternatif » réalise une publicité taquinant EDF. En 2021, Ekwateur lançait une campagne particulièrement agressive visant « les dinosaures de l’énergie », sans les nommer. Le clip publicitaire montrait notamment des dinosaures jouant au minigolf au milieu de barils de déchets nucléaires miniatures, ou lisant un journal les pieds sur un bureau sur lequel se trouve une casquette « make fossil great again ». « Franchement, qui miserait sur eux pour changer les choses ? » concluait la vidéo.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet nucléaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Voilà pourquoi la France va enfin pouvoir construire de nouveaux barrages hydroélectriques

Hydraulique29 août 2025 

Annonce partenaire

La plus puissante batterie au monde vient d’être mise en service au Australie

Solaire29 août 2025 

Insolite : cette centrale photovoltaïque va devoir être entièrement démontée puis remontée

Solaire28 août 2025 

Annonce partenaire

La guerre de Trump contre l'éolien n'a aucune limite

Éolien28 août 2025 

Annonce partenaire

Panneaux solaires : pourquoi leur prix n'a jamais été aussi bas

Solaire27 août 2025 

Annonce partenaire

Stocker de l'électricité avec du CO2 : voici l'Energy Dome

Solaire27 août 2025 

Anker Solix lance son système de batterie domestique modulaire, mais (toujours) pas en France

Solaire26 août 2025 

Quelles conséquences après la frappe de la centrale nucléaire de Koursk par un drone ?

Nucléaire26 août 2025 

Bientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

Nucléaire25 août 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 