Si vous aviez pour habitude, la nuit, de recharger votre voiture électrique, de faire tourner lave-vaisselles et autres lave-linges, vous allez peut-être devoir revoir votre routine. La CRE s’apprête à modifier l’option heures pleines/heures creuses.

Voilà une nouvelle qui devrait concerner près de 15 millions de foyers français. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) devrait bientôt officialiser la modification de l’option heures pleines/heures creuses. Établie en 1965, celle-ci devait permettre de lisser la demande en électricité, en incitant notamment les français à consommer la nuit, lorsque les centrales nucléaires continuaient à produire alors que la consommation nationale diminuait.

Aujourd’hui, 6 millions de Français disposent déjà de quelques heures creuses en journée. Mais la CRE veut étendre ce fonctionnement aux 9 millions de foyers qui possèdent toutes leurs heures creuses pendant la nuit.

Lisser la demande d’électricité pour s’adapter au pic de production photovoltaïque

Emmanuelle Wargon a donc annoncé au micro de RMC, le 30 décembre dernier, qu’il n’y aurait plus que 5 heures creuses la nuit au lieu de 8 heures. Selon la présidente de la CRE, ces 5 heures creuses seraient suffisantes pour recharger un véhicule électrique, tout en permettant aux consommateurs de profiter de 3 heures creuses supplémentaires en journée.

Surtout, ces heures creuses en journée résoudraient un problème de plus en plus présent lié au développement des énergies renouvelables : la « Duck Curve ». Ce terme désigne la hausse de la production photovoltaïque à un moment où la demande d’électricité, elle, reste relativement faible. Placer des heures creuses à ce moment de la journée devrait donc permettre d’encourager la consommation d’électricité au pic de production des centrales photovoltaïques. Si tout se passe comme prévu, cette mesure devrait être mise en application à partir du second semestre 2025.

Enfin, la présidente de la CRE a annoncé que les nouveaux tarifs, entrés en vigueur le 1ᵉʳ février, avaient été calculés pour 4 ans. De ce fait, il n’y aurait « pas d’augmentation massive dans les quatre prochaines années ». On imagine également que de nouvelles baisses des prix de l’électricité ne sont pas prévues.