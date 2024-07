La batterie IQ Battery 5P / Image : Enphase, modifiée par RE.

Le marché français des batteries domestiques continue de se densifier à mesure que le prix de l’électricité augmente. Cette fois, c’est le fabricant Enphase qui revient dans l’hexagone avec sa batterie tout-en-un la plus puissante à ce jour.

Le fabricant américain Enphase, spécialiste des onduleurs solaires, vient de lancer une nouvelle batterie tout-en-un sur le marché français. Dénommée IQ Battery 5P, celle-ci est dotée d’un système de stockage de type LFP (lithium-fer-phosphate) d’une puissance de 3,84 kVA et d’une capacité de stockage de 5 kWh. Elle intègre 6 micro onduleurs de type IQ8D-BAT parfaitement adaptés à la production d’énergie solaire et capable de gérer des modules de grande puissance.

La batterie étant dédiée à l’autoconsommation, Enphase l’a équipée d’une passerelle internet IQ Gateway qui permet l’installation de mises à jour en continu et surtout, une connexion à l’application du fabricant. Cette application permet de suivre la production électrique en temps réel et de générer des rapports journaliers, hebdomadaires ou mensuels. À terme, Enphase entend déployer un logiciel avancé de gestion de l’énergie permettant à l’utilisateur de gérer au mieux l’ensemble de son écosystème : installation photovoltaïque, batteries, chargeurs de véhicules électriques ou encore pompe à chaleur. Ce logiciel devrait fonctionner grâce à un système d’apprentissage automatique associé à de l’intelligence artificielle.

Une batterie toujours plus chère que le Powerwall de Tesla

Avec un prix 3 800 euros selon de premières estimations, la batterie d’Enphase adopte un positionnement intéressant qui la rend plus abordable que d’autres solutions tout-en-un comme celles proposées par Bluetti ou Ecoflow. Elle reste néanmoins plus chère que l’hypothétique Powerwall de chez Tesla. Cette dernière, d’une puissance de 13,5 kWh, affiche un tarif compétitif de 7 200 euros en Suisse, ou 7 400 euros en Italie, Gateway compris. Cela donne ainsi un tarif au kWh proche des 550 euros tandis que celui de la IQ Battery 5P est plus proche de 780 euros par kWh.

