Spécialisée dans la promotion ludique de l’éolien en mer auprès des jeunes, l’association belge OffshoreWind4Kids dévoile un kit de mini éoliennes marines à assembler. Particulièrement original, il expose les différents types de fondations, flottantes ou fixes, employées pour installer des éoliennes en mer, à travers le charme indémodable des briques de construction en plastique.

Depuis la surface, il n’est pas toujours aisé de reconnaître les différentes fondations d’éoliennes en mer. Pourtant, le socle utilisé par ces turbines a une influence majeure, notamment sur le prix de l’installation, de l’électricité qu’elle produit et sur son impact environnemental. Si notre dossier spécial vous permet de tout comprendre sur ces technologies, l’association belge OffshoreWind4Kids (éolien en mer pour les enfants, en français), est allée plus loin. Elle vient de mettre en vente un kit de 244 briques de construction semblable aux célèbres Lego, déclinant les six principales fondations d’éoliennes en mer :

: la fondation en béton, qui ancre l’éolienne grâce à son poids colossal. Monopile : la fondation la plus courante, qui cloue l’éolienne sur le plancher marin.

: la plateforme flottante adaptée aux eaux calmes. Semi-submersible : le système flottant stabilisé par des flotteurs immergés.

: pour les éoliennes flottantes placées sur des mers souvent agitées. Bouée Spar : pour les éoliennes flottantes en eaux très profondes.

Un outil pédagogique compact et précis

Chaque modèle combine simplicité et précision (dans la limite de ce que les petites briques de construction permettent), proposant une initiation concrète aux concepts d’ingénierie des éoliennes offshore. Avec une largeur comprise entre 5 et 8 cm et une hauteur maximale de 13,1 cm, ces reproductions miniatures trouvent facilement leur place sur un bureau en décoration ou dans un espace d’apprentissage. Outre leur valeur éducative, ces modèles se distinguent par leur compatibilité avec les Lego classiques.