5,9 gigawatts : la France bât son record annuel d'installation de panneaux solaires

Avec près de 5,9 GW de nouvelles capacités photovoltaïques raccordées en 2025, nous venons de battre un nouveau record annuel. Tiré par les installations de taille intermédiaire et les projets portés par les entreprises et les collectivités, ce record est en décalage avec le recul du solaire résidentiel, pénalisé par des évolutions réglementaires et tarifaires.

La filière photovoltaïque française a franchi un cap en 2025, relève PV magazine. Selon les données publiées par Enedis et RTE que le journal a compilées, 5 770 mégawatts (MW) de nouvelles installations solaires ont été raccordées au réseau de distribution. Si l’on ajoute les raccordements RTE, ce sont 5,9 gigawatts (GW) sur l’année. Il s’agit du volume annuel record en France. À titre de comparaison, il n’y avait seulement 4,7 GW raccordés en 2024.

Ce record vient principalement des installations de puissance intermédiaire, entre 100 et 500 kilowatts crête (kWc). C’est près de 65 % des nouvelles capacités mises en service, +38 %/an. Il regroupe les projets des entreprises, des exploitations agricoles et des collectivités, souvent sur des bâtiments existants ou des fonciers artificialisés, et répond à des logiques de maîtrise des coûts de l’électricité et de sécurisation des approvisionnements et d’obligations légales.

Le solaire résidentiel à la traîne

À l’inverse, le marché résidentiel est plus sombre. En 2025, 929 MW ont été raccordés contre 1 080 MW l’année en 2024. Ce recul s’explique notamment par les incertitudes liées à la TVA réduite pour les petites installations et par la forte baisse des tarifs d’achat du surplus, divisés par quatre pour les systèmes de moins de 3 kWc. Il n’est plus très intéressant d’injecter quand on est un particulier, sauf si le projet est de grande taille.

Pour les plus grands parcs, l’absence de publication de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) entretient une forme de moratoire. C’est plutôt un stop qu’un go actuellement.