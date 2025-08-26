Anker Solix lance son système de batterie domestique modulaire, mais (toujours) pas en France

Conso réelle climatiseur

Par Kevin CHAMPEAUPublié le 26 août 2025
Image : Anker Solix.

Le marché des batteries domestiques ne cesse de se développer, notamment grâce au fabricant Anker Solix, qui vient de dévoiler un nouveau module de contrôle intelligent. Problème : il n’est pas disponible en France, comme trop souvent en matière de batterie de stockage domestique.

Le fabricant chinois Anker Solix continue de construire son écosystème de stockage d’énergie à destination des particuliers avec une ambition : permettre à chacun d’optimiser l’utilisation de sa production d’électricité photovoltaïque. Après le lancement de sa toute dernière batterie Solarbank 3 E2700 Pro, et ses 2,69 kWh de capacité, la marque vient de dévoiler le Power Dock.

Cet équipement, tout nouveau dans l’univers Anker, joue le rôle d’unité centrale pour gérer un système composé de plusieurs batteries Solarbank 3. Il peut ainsi contrôler jusqu’à 4 batteries, pour une puissance maximale de sortie de 4,8 kW en courant alternatif. En parallèle, il accepte jusqu’à 14,4 kW de courant continu en provenant de panneaux solaires, et bénéficie de connexions dédiées pour la recharge de voitures électriques. Au total, grâce à une architecture entièrement modulable, le système peut gérer jusqu’à 64 kWh de capacité de stockage.

La France n’est pas concernée pour l’instant

La commercialisation en France de la Solarbank 3 E2700 Pro, pour un tarif de 1799 €, donnait espoir quant à un véritable développement du marché du stockage pour particulier dans l’Hexagone. Cette dynamique a même été confirmée par le début de commercialisation récent du Powerwall 3 de Tesla.

Malheureusement, ce Power Dock, Made in Anker Solix, n’est disponible qu’en Allemagne, pour un prix de 399 €. Selon Anker, son installation nécessiterait forcément l’intervention d’un électricien pour sa configuration. En revanche, l’ajout de nouvelles capacités de stockage ou de production pourrait ensuite être réalisé par l’utilisateur grâce à un système de connexions enfichables. Toujours selon Anker Solix, la solution Solar Bank Multisystem permettrait d’atteindre jusqu’à 80 % d’autoconsommation, et pourrait être rentabilisée en seulement 4 ans. Un représentant de l’entreprise aurait déclaré à ESS News que la commercialisation de cette solution pourrait être étendue à d’autres pays européens. Espérons que la France fasse partie de la liste.

