Avec ses puissantes batteries, Zendure veut redéfinir l'autoconsommation résidentielle

La série Solarflow Mix de Zendure / Image : Zendure.

ℹ️ Communication commerciale pour Zendure.

Zendure lance simultanément trois systèmes de stockage d’énergie résidentielle en Europe sous le nom de série SolarFlow Mix. Disponibles depuis le 22 avril 2026 en France et chez certains de nos voisins européens, les SolarFlow 4000 Mix Pro, 4000 Mix AC+ et 3000 Mix AC+ ciblent chacun un profil de foyer précis. La gamme est accompagnée d’un PowerHub et d’une borne de recharge pour voiture électrique, permettant de créer un écosystème pour une autonomie énergétique complète.

Le timing du lancement n’est pas un hasard. En France, les règles du jeu énergétique sont en train de changer — et elles jouent en faveur des particuliers qui produisent et stockent leur propre électricité.

Concrètement : jusqu’à présent, beaucoup de foyers équipés de panneaux solaires revendaient leur surplus au réseau, souvent à un tarif peu attractif. Aujourd’hui, de nouvelles réglementations encouragent plutôt à consommer cette énergie soi-même, au bon moment — par exemple en chargeant sa batterie quand l’électricité est peu chère voire presque gratuite sur le marché et en la restituant quand les prix s’envolent. C’est ce qu’on appelle l’arbitrage horaire, et c’est précisément ce que les appareils de la série Mix sont conçus pour faire automatiquement.

Un écosystème Solarflow Mix complet avec PowerHub et borne de recharge pour voiture électrique / Image : Zendure.

Des batteries en pilotage automatique

Pour y parvenir, tous les produits de la gamme s’appuient sur la même plateforme logicielle, baptisée HEMS 2.0. Elle connecte en un système unique les panneaux solaires, la batterie, la pompe à chaleur et la borne de recharge du véhicule électrique, sous réserve de compatibilité. Un PowerHub peut être ajouté pour connecter plusieurs batteries entre elles et assurer l’alimentation électrique du logement entier en cas de coupure. À ce boîtier, une borne de recharge AC pour voiture électrique peut également être associée pour une gestion ultra-fine de l’énergie et une indépendance accrue.

Son moteur d’intelligence artificielle, ZENKI™ 2.0, surveille en permanence les prix de l’électricité, la météo et les habitudes de consommation du foyer pour décider, à chaque instant, s’il vaut mieux stocker ou restituer l’énergie. Selon Zendure, ce pilotage automatique peut générer jusqu’à 73 % de gains supplémentaires par rapport à une gestion manuelle classique.

La sécurité est assurée par ZenGuard™, un système multicouche qui surveille la batterie en continu, effectue une auto-maintenance préventive et intègre un dispositif d’extinction automatique en cas de surchauffe. Enfin, ZEN+OS est le système d’exploitation commun à tous les appareils Zendure : il permet les mises à jour à distance et facilite l’ajout de nouveaux équipements au fil du temps, sans avoir à tout reconfigurer.

Sur le plan de la durabilité, tous les modèles de la série sont certifiés IP65 (étanches à l’eau et à la poussière), fonctionnent entre −20 °C et 55 °C, et sont conçus pour tenir 10 000 cycles de charge — soit environ 15 ans d’utilisation, pour un niveau sonore quasi inaudible de 25 dB.

SolarFlow 4000 Mix Pro : la puissance maximale pour les grands foyers

La Solarflow Mix Pro / Image : Zendure. La Solarflow Mix Pro / Image : Zendure.

Le SolarFlow 4000 Mix Pro vise les grandes maisons équipées à la fois de panneaux en toiture et en balcon, avec une consommation annuelle avoisinant les 7 000 kWh. Il constitue le produit phare de la gamme, tant par ses performances que par ses ambitions tarifaires.

Architecture technique

C’est sur le Mix Pro que Zendure concentre ses arguments de différenciation les plus marquants. L’appareil embarque deux modules MPPT indépendants de 4 000 W chacun (soit 8 000 W de puissance DC totale) et accepte jusqu’à 5 000 W supplémentaires via un port d’entrée AC dédié aux onduleurs solaires. Résultat : 13 000 W d’entrée PV totale, un chiffre que le fabricant présente comme un record dans le segment plug-in. Le courant d’entrée maximal par MPPT est de 18 A, pour une plage de tension DC de 30 à 400 V.

Côté sortie, le Mix Pro délivre 4 000 W en mode réseau (extensible depuis la configuration standard 800 W grâce à un déblocage dans l’application) et 3 680 W en mode hors réseau, avec une puissance crête de 7,2 kW pour absorber les démarrages des appareils les plus énergivores. La capacité batterie part de 8 kWh et peut monter jusqu’à 50 kWh via des modules d’expansion.

L’appareil pèse environ 80 kg pour des dimensions de 462 × 234 × 820 mm (hors emballage). Il est fourni avec un câble AC de 3 m terminé par une prise Schuko.

La Solarflow 4000 Mix Pro / Image : Zendure. La Solarflow 4000 Mix Pro / Image : Zendure.

Installation

En dessous de 3 000 W, le Mix Pro se branche directement sur une prise murale européenne standard, sans intervention d’électricien. Au-delà, le câblage fixe exige un câble d’au moins 6 mm² et un disjoncteur d’au minimum 32 A dans le tableau de répartition. Pour l’installation multiunités en triphasé, les appareils doivent être répartis équitablement sur les trois phases pour respecter les règles locales d’équilibrage.

Performance économique

Pour un foyer français consommant 7 000 kWh par an, couplé à une installation PV, Zendure revendique des économies pouvant atteindre 96 % de la facture d’électricité, soit environ 1 850 € par an.

Prix public TTC conseillé : 2 899 €

Caractéristiques techniques de la Solarflow 4000 Mix Pro

Paramètre Valeur Entrée MPPT (DC) 2 × 4 000 W (8 000 W total) Plage tension MPPT DC 30–400 V Courant Isc max par MPPT 18 A Entrée PV-IN AC (onduleur externe) 5 000 W Entrée PV totale max 13 000 W Puissance onduleur 4 000 W bidirectionnel Sortie AC réseau (main unit) 4 000 W / 17,4 A Sortie AC réseau (avec PV-IN AC) 5 000 W / 21,7 A Sortie AC hors-réseau 3 680 W (crête 7,2 kW) Charge/décharge batterie (sans extension) 4 000 W max (156 A @ 25,6 V) Charge/décharge batterie (avec extension) 5 000 W max Capacité batterie 8 kWh – 50 kWh Rendement aller-retour AC 90 % Rendement décharge batterie 96 % Cycles de charge 10 000 Indice de protection IP65 Température de fonctionnement −20 °C à +55 °C Niveau sonore 25 dB Dimensions (L × l × H, hors emballage) 462 × 234 × 820 mm Poids (unité nue) ~80 kg Basculement UPS 10 ms Disjoncteur requis (câblage fixe) ≥ 32 A Câble hardwiring ≥ 6 mm² (3 conducteurs) Prix conseillé TTC 2 899 €

SolarFlow 4000 Mix AC+ : le retrofit intelligent pour toitures existantes

La Solarflow Mix AC+ / Image : Zendure. La Solarflow Mix AC+ / Image : Zendure.

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ s’adresse à un foyer de trois personnes déjà équipé d’une installation photovoltaïque en toiture : de nombreux Européens qui ont investi dans des panneaux ces dernières années mais n’ont pas encore de stockage. L’appareil est conçu comme une solution d’intégration à l’existant, compatible avec toutes les grandes marques d’onduleurs présentes sur les toits européens.

Architecture technique

À la différence du Mix Pro, le Mix AC+ ne dispose pas de modules MPPT intégrés. Il est entièrement conçu pour le couplage AC via son port PV-IN AC, qui accepte jusqu’à 5 000 W en entrée depuis un onduleur externe. Cette architecture simplifie l’intégration dans une installation photovoltaïque existante sans modifier le câblage DC.

La puissance de sortie AC en mode réseau atteint 4 000 W en configuration seule (5 000 W avec PV-IN AC ou entrée hors réseau), et 3 680 W en mode hors réseau. La charge et la décharge batterie sont plafonnées à 4 000 W sans module d’extension (156 A à 25,6 V), et à 5 000 W avec batterie additionnelle. La capacité part de 8 kWh et peut progresser jusqu’à 50 kWh.

Le rendement de décharge batterie s’élève à 96 %, avec un rendement aller-retour AC de 90 %.

Installation

Comme pour l’ensemble de la gamme, le seuil de 3 000 W constitue la frontière entre l’installation en autonome (prise standard, sans électricien) et l’installation renforcée. Au-delà de 3 000 W, un électricien est fortement recommandé. En mode câblage fixe avec alimentation jusqu’à 5 000 W, un disjoncteur d’au moins 25 A est requis, avec un câble de section minimale 2,5 mm². En cas de câblage fixe incluant le port PV-IN AC (puissance maximale 5 000 W, courant max 21,74 A), un disjoncteur de 32 A est recommandé avec une marge de sécurité de 1,25. Une mise à la terre physique est obligatoire, quelle que soit la configuration d’installation.

Performance économique

Pour un foyer de trois personnes consommant environ 5 000 kWh par an, Zendure annonce une réduction de la facture d’électricité de l’ordre de 91 %, soit 1 250 € d’économies annuelles.

Prix public TTC conseillé : 2 399 €

Caractéristiques techniques de la Solarflow 4000 Mix AC+

Paramètre Valeur Entrée MPPT (DC) Aucune Entrée PV-IN AC (onduleur externe) 5 000 W Entrée PV totale max 5 000 W Sortie AC réseau (main unit) 4 000 W / 17,4 A Sortie AC réseau (avec PV-IN AC) 5 000 W / 21,7 A Sortie AC hors-réseau 3 680 W Charge/décharge batterie (sans extension) 4 000 W max (156 A @ 25,6 V) Charge/décharge batterie (avec extension) 5 000 W max Capacité batterie 8 kWh – 50 kWh Rendement aller-retour AC 90 % Rendement décharge batterie 96 % Cycles de charge 10 000 Indice de protection IP65 Température de fonctionnement −20 °C à +55 °C Niveau sonore 25 dB Basculement UPS 10 ms Disjoncteur requis (câblage fixe, 5 000 W) ≥ 32 A (recommandé) Câble hardwiring ≥ 2,5 mm² (3 conducteurs) Mise à la terre physique Obligatoire Prix conseillé TTC 2 399 €

SolarFlow 3000 Mix AC+ : la solution compacte, mobile et polyvalente

La Solarflow Mix 3000 / Image : Zendure, modifiée par RE.

Le SolarFlow 3000 Mix AC+ est le produit le plus atypique de la série. Pensé pour un foyer de deux personnes consommant environ 3 000 kWh par an — appartement ou maison de ville —, il joue également la carte de la mobilité. Zendure le positionne explicitement comme une station d’énergie transportable pour le camping-car, les chantiers, les situations de secours et les zones à réseau instable. Une proposition double usage relativement rare dans ce segment.

Architecture technique

Comme le Mix AC+, le Mix 3000 ne dispose pas de modules MPPT. Il fonctionne en couplage AC bidirectionnel et délivre jusqu’à 3 000 W, réglables à partir de 800 W. En mode hors-réseau, via la prise dédiée, la puissance atteint 3 680 W avec une crête de 7,2 kW.

Sa batterie fixe de 8 kWh constitue sa base. Contrairement aux deux modèles précédents, la capacité n’est pas extensible à 50 kWh : l’accent est mis sur la compacité et la portabilité. Il respecte néanmoins les mêmes standards techniques que ses homologues : IP65, −20 °C à 55 °C, 25 dB.

Installation

Les règles d’installation suivent les mêmes seuils que pour le reste de la gamme : installation libre jusqu’à 3 000 W sur prise standard, électricien recommandé au-delà. En mode hors-réseau sur chantier ou en déplacement, l’appareil peut fonctionner en totale autonomie réseau.

Performance économique

En usage résidentiel, pour un foyer de deux personnes consommant 3 000 kWh par an, Zendure avance des économies de l’ordre de 91 % sur la facture, soit environ 750 € par an.

Prix public TTC conseillé : 1 999 €

Caractéristiques techniques de la Solarflow 3000 Mix AC+

Paramètre Valeur Entrée MPPT (DC) Aucune Entrée AC bidirectionnelle 3 000 W Sortie AC réseau 3 000 W (extensible depuis 800 W) Sortie AC hors-réseau 3 680 W (crête 7,2 kW) Charge/décharge batterie 4 000 W Capacité batterie 8 kWh (fixe) Rendement aller-retour AC 90 % Rendement décharge batterie 96 % Cycles de charge 10 000 Indice de protection IP65 Température de fonctionnement −20 °C à +55 °C Niveau sonore 25 dB Basculement UPS 10 ms Usage mobile Oui (camping-car, chantier, secours) Prix conseillé TTC 1 999 €

PowerHub : le boîtier qui rend votre domicile totalement autonome

Zendure PowerHub. Zendure PowerHub.

Le boîtier Zendure PowerHub se positionne comme un concentrateur énergétique central, qui s’ajoute aux batteries. Il est capable d’assurer une autonomie complète à votre logement en cas de coupure d’électricité. Compatible avec la série SolarFlow et les équipements existants, il unifie au sein d’un même écosystème la production solaire, le stockage, la recharge de véhicules électriques, les pompes à chaleur (compatibles SG Ready, via contact sec) et les circuits domestiques, via un point de raccordement centralisé qui simplifie le câblage.

Son système de gestion HEMS intégré fonctionne localement, assurant le maintien des fonctions essentielles même en cas d’instabilité internet, tandis que la recharge VE et le pilotage des pompes à chaleur sont coordonnés selon la production solaire et les tarifs énergétiques. Pour le secours hors réseau, l’alimentation de la maison entière ou des charges essentielles, l’association avec la série de batteries SolarFlow Mix est requise. Une carte énergétique unique dans l’application Zendure offre une vue d’ensemble des flux domestiques.

Zendure PowerHub avec des batteries Solarflow. Principe de fonctionnement du Zendure PowerHub.

L’installation doit obligatoirement être réalisée par un électricien professionnel qualifié, après vérification des conditions électriques du logement. Le produit est proposé à 719 € TTC, avec une expédition annoncée sous 70 jours, et une offre commerciale permet d’obtenir un PowerHub gratuit via l’application Zendure pour l’achat de deux appareils SolarFlow 4000 Mix, sous réserve des conditions de participation à l’offre.

Prix public TTC conseillé : 839 €

Caractéristiques techniques du PowerHub :

Paramètre Valeur Type de courant Monophasé ou triphasé Puissance de sortie AC max 12 kW (mono) 43 kW (tri) Puissance d’entrée solaire max Jusqu’à 43 kW Capacité de stockage Jusqu’à 150 kWh Compatibilité batteries Jusqu’à 3 Solarflow 4000 Mix Pro + leurs modules d’extension Compatibilité borne de recharge voiture électrique via Wallbox AC directement reliée au PowerHub Compatibilité pompe à chaleur Via modèles SG Ready (contact sec) Type d’installation à faire réaliser par un professionnel

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