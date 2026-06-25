Ce kit solaire prêt à brancher de 1 000 W est à moins de 500 € pour les soldes d'été 2026

Illustration : RE, Mater.

Les soldes d’été 2026 ont commencé et c’est l’occasion de s’équiper en panneaux photovoltaïques à moindre coût. La boutique Materfrance propose un kit solaire plug & play parfait pour démarrer dans l’autoconsommation solaire. Vendu 449 € avec une livraison gratuite, il comporte quatre panneaux solaires et un onduleur totalisant 1000 W de puissance.

Le kit vendu par Materfrance comprend deux panneaux solaires Izypower de 520 Wc chacun, équipés de cellules N-Type TopCon bifaciales avec un rendement élevé de 23,38 %. Cette technologie bifaciale permet de capter la lumière réfléchie par l’arrière, augmentant la production de 5 à 25 % selon l’environnement.

L’ensemble est complété par un micro-onduleur Izypower IP-1000-W2 de 1000 W avec deux entrées MPPT indépendantes et un rendement supérieur à 96,6 %. Le système intègre un module WiFi pour suivre la production en temps réel via smartphone ou ordinateur. Tous les câbles nécessaires sont fournis, y compris le câble secteur de 5 mètres pour le branchement direct sur une prise 230 V.

Production et rentabilité estimées

Selon les données du simulateur solaire européen PVGIS pour la région d’Aix-en-Provence, par exemple, ce kit de 1000 Wc peut produire environ 1586 kWh par an dans des conditions optimales. En valorisant cette production au tarif moyen de l’électricité à 0,20 € le kWh, les économies annuelles peuvent atteindre environ 320 €. Le kit est donc rentabilisé en moins de deux ans dans cette situation.

Le retour sur investissement dépend évidemment de la part autoconsommée et nous prenons ici le cas d’une autoconsommation de 100 %, qui peut être atteinte moyennant une gestion très fine de votre consommation ou en optant pour une batterie résidentielle.

Image : Mater.

Installation et conformité

Le système respecte la norme NFC 15-100 et la déclaration CACSI pour une installation plug & play. Les deux panneaux peuvent se brancher sur n’importe quelle prise domestique existante (attention tout de même à vérifier que la prise, la ligne et ses protections ne sont pas vétustes). Au-delà de deux panneaux, une ligne dédiée devient recommandée pour éviter les surcharges.

Les panneaux bénéficient d’une garantie de 25 ans, extensible à 40 ans en option. Le micro-onduleur est garanti 15 ans par le constructeur.

Positionnement marché

À 449 €, ce kit se situe dans la fourchette basse du marché pour cette puissance. La remise de 10 € reste modeste (2,2 % de réduction), mais le tarif de base positionne déjà l’offre parmi les plus accessibles pour démarrer en autoconsommation solaire avec un équipement complet prêt à installer. Il est d’ailleurs payable en plusieurs fois, jusqu’à 58 mensualités avec frais (soit 10,10 € par mois), sous réserve d’acceptation.

Ce kit s’adresse aux particuliers qui souhaitent réduire leur facture électrique sans travaux complexes. L’installation ne nécessite pas d’électricien et convient aux logements individuels disposant d’un emplacement ensoleillé (toit, terrasse, jardin). Une offre avec fixations incluses est également proposée à 529 €, soit 80 € de plus.