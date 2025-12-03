Ce climatiseur réversible à poser soi-même est bradé à moins de 600 €

Image : RE, Airton.

Du 1ᵉʳ au 7 décembre 2025, le spécialiste français de la climatisation réversible à poser soi-même Airton lance un Cyber Pack sur son modèle de 2500 W avec une réduction immédiate de 25 %, soit 190 euros. Cette promotion de fin d’année peut être l’occasion de s’équiper à moindre frais.

Établi entre Nice et Monaco depuis une vingtaine d’années, Airton est à ce jour la seule marque de climatiseurs réversibles (pompes à chaleur air/air) proposant des liaisons frigorifiques préchargées installables par des particuliers. Réputée pour ses prix déjà bas, la marque lance de temps à autre des opérations promotionnelles. C’est le cas actuellement, avec l’offre Cyber Monday, valable jusqu’au 7 décembre.

Se chauffer en hiver et climatiser l’été

L’offre Cyber Monday d’Airton se décline autour d’un pack complet comprenant plusieurs éléments nécessaires à l’installation d’un climatiseur réversible et quelques accessoires utiles mais pas indispensables. Le cœur du système repose sur un climatiseur réversible monosplit d’une puissance de 2500 W (seule cette puissance est en promo), adapté aux pièces allant jusqu’à quarante mètres carrés environ. Ce type d’appareil combine les fonctions de rafraîchissement en période estivale et de chauffage durant l’hiver, fonctionnant selon le principe de la pompe à chaleur air-air.

Le pack intègre également la liaison frigorifique ReadyClim de six mètres, qui constitue l’élément de raccordement entre l’unité intérieure murale et le groupe extérieur. Cette liaison préchargée évite toute manipulation de fluide frigorigène lors de l’installation.

Des accessoires inclus dans le pack

Plusieurs accessoires complémentaires sont inclus dans l’offre promotionnelle. Un support de fixation murale très basique permet la pose de l’unité extérieure, tandis que des filtres microbiologiques à placer dans l’unité intérieure améliorent la filtration de l’air. Le pack comporte aussi un produit d’entretien antibactérien destiné à préserver la propreté de l’appareil et de l’air brassé dans votre logement. Il s’agit d’une mousse à pulvériser une fois par an sur l’échangeur de chaleur de l’unité intérieure.

La réduction promotionnelle s’élève à 25 % sur l’ensemble de la configuration, soit une économie de 190 euros par rapport au tarif habituel. Les acquéreurs peuvent également échelonner leur paiement grâce au service Alma, qui propose des règlements fractionnés en deux, trois, quatre ou dix mensualités sans frais.