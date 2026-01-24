Ce drone peut se recharger directement sur les lignes électriques haute-tension

Image : Nomadic Drones.

Les lignes électriques sont un composant indispensable de l’infrastructure électrique. Et une négligence peut causer des désastres. Or leur entretien représente des coûts très importants. Il faut donc trouver des solutions. Et c’est là où les drones alliés à l’intelligence artificielle peuvent trouver une place originale.

Novembre 2018. Le Camp Fire frappe durement la Californie. Il s’agit de l’incendie le plus destructeur et le plus meurtrier de l’État américain. Le mégafeu ravage soixante-deux mille hectares, conduit à évacuer 50 000 personnes et cause la mort de 85 personnes.

En cause : une ligne électrique mal entretenue dans le Feather Riwer Canyon, qui tombe sous l’effet de vents forts. La société Pacific Gas and Electric Company (PG&E) plaide coupable. Elle se déclare en faillite en 2019. Elle est finalement sauvée en 2020. Non sans avoir procédé à d’importants travaux de débroussaillage et de réparation. Mais en 2021, c’est un autre feu, le Dixie Fire, qui frappe la Californie. Un scénario proche : un arbre chute sur un câble électrique. Près de quatre cent mille hectares partent en fumée.

La difficile inspection des lignes électriques

Le mauvais entretien des lignes de transport électrique est une cause importante d’incendies, notamment dans les vastes territoires comme ceux des États-Unis ou de l’Australie. Car leur inspection selon des moyens traditionnels est très coûteuse : elle nécessite des équipes au sol, des camions nacelle, voire des hélicoptères. Inspecter les lignes prend, avec ces moyens, beaucoup de temps.

Mais la société Nomadic Drones a une solution. Il s’agit de drones autonomes dotés de capteurs et de caméras à haute résolution. Une solution au premier abord évidente, mais qui présente une difficulté importante : comment recharger les drones au milieu d’immenses territoires sauvages ? La startup a une astuce : les drones sont dotés d’un système de rechargement par induction capable de s’interfacer directement avec les câbles électriques qu’ils ont pour charge de surveiller.

Une solution en cours de test en Europe

Ainsi, perché sur son câble, qui l’alimente en énergie et lui fournit un point de vue en hauteur, ce drôle d’oiseau mécanique peut réaliser de très longues missions d’inspection des lignes de transport électrique. Des logiciels d’intelligence artificielle analysent les données et les images, lui permettent d’agir de manière automatique et d’alerter en cas de dysfonctionnement.

Un prototype est aujourd’hui en test dans la région de Munich, en Allemagne, pour la société Westnetz. Et des tests sont prévus prochainement en Californie – où pour le moment, des réglementations relatives aux vols de drones posent encore des difficultés.