Nettoyer les centrales solaires avec des drones, ce n'est plus une idée farfelue

Solaire
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 17 septembre 2025
Le drone Chronos aspergeant une centrale solaire / Capture vidéo Objectif Drone.

Étape nécessaire à une production d’électricité solaire optimale, le nettoyage des centrales solaires est pourtant un véritable défi, tant les surfaces concernées sont colossales. En France, une entreprise mise sur l’utilisation de drones pour réaliser cette mission.

Sur le papier, décarboner le mix électrique grâce à des panneaux photovoltaïques peut être une bonne idée. Toutefois, pour maintenir une production optimale, il faut éviter leur encrassement. En effet, le niveau de propreté de ces installations a une influence directe sur leur rendement. Dans certaines régions où la pluie est fréquente, ce n’est pas forcément un problème. En revanche, de nombreuses centrales sont installées dans des régions arides pour profiter des grandes surfaces disponibles, d’une exposition avantageuse et d’un bon taux d’ensoleillement. En contrepartie, ces régions se montrent généreuses en sable et en poussière, ce qui peut entraver la production des panneaux.

Chez Objectif Drone, un fabricant français de drones professionnels, une solution pourrait avoir un rôle décisif dans les années à venir : un drone dédié à l’entretien des centrales solaires. Nommé Chronos, ce drone de seulement 2,4 kg a la capacité de nettoyer des panneaux grâce à des buses haute ou basse pression. Raccordé à un système de pompage au sol, il serait capable d’opérer jusqu’à 50 mètres de hauteur, et de nettoyer l’équivalent de 500 m² par heure. Équipé d’un système LiDAR, de caméras haute définition et d’une technologie de positionnement par satellite en temps réel (RTK), il peut être contrôlé avec une grande précision. La conformité C5/C6 lui permet d’être utilisé partout en Europe.

À lire aussiDes drones autonomes pour inspecter les éoliennes en mer

L’entretien des parcs photovoltaïques, véritable défi technologique

Désormais, l’entreprise cherche à se développer à l’étranger. Il faut dire que le marché potentiel est gigantesque, car pour l’heure, il n’existe pas de solution miracle destinée à nettoyer les centrales photovoltaïques. Si de nombreux robots sont mis au point pour réaliser cette tâche, leur utilisation se révèle fastidieuse. En effet, ces robots doivent souvent être repositionnés au début de chaque rangée de panneaux. De plus, ils ne sont pas adaptés au nettoyage de centrales sur toiture. C’est le cas du HyCleaner black solar, du Sandstorm ou encore du robot de la centrale de Cestas. En passant par les airs, le drone de de ObjectifDrone contourne nombre de ces contraintes.

Certains chercheurs tentent de prendre le problème dans l’autre sens, et cherchent à développer des panneaux solaires autonettoyants. Au MIT, on aurait ainsi développé une technique d’induction électrostatique permettant de récupérer jusqu’à 95 % de la production des panneaux. Si les premiers essais sont concluants, leur commercialisation semble encore lointaine.

