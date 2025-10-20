électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilSolaireCe géant africain du pétrole veut fabriquer ses propres panneaux solaires

Ce géant africain du pétrole veut fabriquer ses propres panneaux solaires

Solaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 20 octobre 2025
Une installation solaire au Nigéria / Image : Wikimedia - Peteonline22.

S’il affiche l’économie la plus performante d’Afrique, le Nigéria subit des difficultés structurelles majeures, en particulier concernant l’accès à l’énergie de sa population. Pour y faire face, le pays veut développer des mini réseaux alimentés par l’énergie solaire, et veut fabriquer ses propres panneaux solaires pour y parvenir.

4 GW, voilà la quantité de modules photovoltaïques que veut fabriquer le Nigéria chaque année pour soutenir l’électrification du pays. Cet objectif de capacité de production vient soutenir les efforts constants de l’Agence d’électrification rurale (REA) pour raccorder en électricité les 88 millions de Nigérians qui n’en bénéficient pas encore. Dans un contexte de sous-production électrique, et face à une infrastructure vétuste, la REA compte beaucoup sur le recours aux mini réseaux électriques alimentés par des centrales solaires. D’ailleurs, en mars dernier, un partenariat a été signé entre la REA et l’entreprise WeLight pour le déploiement de 200 mini réseaux électriques destinés à alimenter près de 2 millions de personnes. Cette stratégie n’est pas unique au Nigéria, elle est appliquée dans plusieurs pays d’Afrique comme le Kenya pour contourner les problèmes d’infrastructure.

Si le pays compte beaucoup sur l’énergie du soleil pour améliorer sa production électrique, il ne veut pas non plus dépendre entièrement des importations, en particulier vis-à-vis de la Chine. C’est cette volonté qui a conduit au développement de plusieurs projets d’usine de production. Oando Clean Energy prépare une usine de 1,2 GW de capacité, dont une première ligne de production de 600 MW devrait entrer en service en 2026. Cette usine comportera même une ligne de recyclage de panneaux. Un autre projet est en partie porté par Solarge BV, une entreprise néerlandaise de production de panneaux photovoltaïques, et vise la production de 1 GW par an. Enfin, une usine de production de batteries au lithium serait également en préparation.

À lire aussiCes 23 pays d’Afrique veulent construire une centrale nucléaire, voici lesquels

Le Nigéria accélère sur l’électrification du pays

Si le Nigéria constitue la première puissance économique du continent africain, son secteur énergétique est confronté à des problèmes structurels majeurs. D’un côté, les capacités de production, largement dominées par le gaz naturel, sont insuffisantes. De l’autre, l’infrastructure réseau du pays est dans un état déplorable avec un taux de perte de 53 % de l’électricité produite lors du transport. C’est en partie pour ces raisons que presque 40 % de la population n’a pas accès au réseau électrique.

Pourtant, le pays a un potentiel très important, en particulier en matière de production d’énergie solaire. Pour assainir le secteur, le gouvernement a décidé de privatiser entièrement le secteur de l’électricité, et des projets se multiplient pour améliorer le système électrique du pays. La Chine a ainsi accordé un prêt de 2 milliards de dollars au Nigéria pour renforcer les infrastructures de transport d’électricité. Un centre sino-nigérian de recherche a également été créé pour soutenir la planification énergétique. En parallèle, le ministère de l’Énergie et la Commission nigériane de l’énergie atomique travaillent sur quatre projets de centrales nucléaires pour une puissance cumulée de 4 800 MW. Pour y parvenir, le pays pourrait recevoir le soutien de la Russie via Rosatom.

À lire aussiIl y a moins de panneaux solaires dans toute l’Afrique qu’en France

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Ce géant africain du pétrole veut fabriquer ses propres panneaux solaires

Solaire20 octobre 2025 

Annonce partenaire

Plus de 800 MW : le réacteur nucléaire EPR de Flamanville redémarre en fanfare

Nucléaire20 octobre 2025 

+15 % d’énergies renouvelables dans le monde en 2024 : c’est un record, mais ce n’est toujours pas suffisant

Solaire20 octobre 2025 

Annonce partenaire

Étrange : cette centrale solaire flottante utilise des panneaux verticaux

Solaire19 octobre 2025 

Annonce partenaire

Les panneaux solaires seraient bel et bien un mode de production d'électricité parmi les moins cher au monde

Solaire19 octobre 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi ce parc éolien vieux de 20 ans a été mis à l'arrêt par la justice

Éolien19 octobre 2025 

500 GW de batteries en attente de raccordement : pourquoi l'Allemagne est en plein délire

Actualité18 octobre 2025 

Terres rares, graphite, silicium : la Chine durcit ses règles d'exportation et fait trembler la transition énergétique

Actualité18 octobre 2025 

La France n'est pas à l'abri d'un blackout à l'espagnole, alerte le patron du réseau de transport d'électricité

Solaire18 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 