Ce kit solaire de 1000 Wc avec micro onduleur est à 269 € sur Amazon pour le Black Friday

Illustration : Zendure, modifiée par RE.

S’équiper de panneaux photovoltaïques n’a jamais été aussi peu coûteux qu’aujourd’hui. Et quand les promotions du Black Friday abaissent encore davantage les prix, c’est une occasion à saisir pour concrétiser un projet. Parmi les nombreuses offres dévoilées par les fabricants et revendeurs de panneaux solaires, l’on retrouve celle du kit solaire SolarFlow 800 de Zendure, vendu 269 € en exclusivité sur sa boutique Amazon.

Spécialiste des solutions d’énergie portable et de kits solaires « plug and play », Zendure s’est fait un nom avec ses batteries, stations électriques et micro-onduleurs faciles à utiliser. La marque vise le grand public souhaitant réduire sa facture d’électricité sans se lancer dans une installation photovoltaïque lourde, en misant sur des produits compacts, connectés et simples à installer.

Parmi ses offres, le kit comprenant le micro-onduleur hybride Zendure SolarFlow 800 et deux panneaux solaires bifaciaux de 500 W chacun se distingue par son positionnement prix très intéressant à l’occasion du Black Friday. Ce pack permet de viser l’autoconsommation sur une partie des usages du foyer, en particulier en journée, tout en restant accessible à ceux qui disposent d’un balcon, d’un jardin ou d’un abri bien orienté.

Le kit solaire Zendure Solarflow 800 à 269 € en détail

Affiché habituellement à 359 €, ce kit est proposé à seulement 269 € dans le cadre du Black Friday. Cette remise est réservée aux membres Amazon Prime, mais il est possible de s’inscrire gratuitement pendant un mois sans engagement, ce qui rend l’offre ouverte même à ceux qui ne sont pas abonnés permanents au service. Au regard des caractéristiques techniques du micro-onduleur et de la puissance des panneaux bifaciaux, ce tarif constitue une porte d’entrée intéressante vers l’énergie solaire domestique.

Le micro-onduleur SolarFlow 800 se charge d’optimiser la production grâce à un suivi MPPT jusqu’à 1 200 W (2 × 600 W) et peut injecter jusqu’à 800 W en courant alternatif vers l’installation électrique. Son rendement annoncé de 96 % limite les pertes de conversion, tandis que la compatibilité avec un système de stockage permet, le cas échéant, de valoriser une partie de l’énergie produite en dehors des pics d’ensoleillement. L’ensemble reste pensé pour une mise en service rapide, avec un niveau de technicité adapté au grand public, puisqu’il suffit de le brancher sur une simple prise pour injecter sa production solaire.

Caractéristiques principales du kit Zendure

Caractéristique Valeur Type de panneau Monocristallin bifacial Puissance de chaque panneau solaire 500 Wc (1 000 Wc au total) Type d’onduleur Micro-onduleur hybride Puissance de l’onduleur Jusqu’à 1 200 W en entrée solaire (MPPT) et 800 W en sortie AC Rendement du micro-onduleur 96 % Autres fonctionnalités Fonctionnement hybride avec possibilité de stockage sur batteries compatibles

Pour les foyers qui souhaitent tester l’autoconsommation sans multiplier les démarches administratives, cette offre Black Friday permet donc de s’équiper d’un kit complet à un coût d’entrée réduit, tout en misant sur un acteur reconnu du secteur des solutions solaires et de stockage d’énergie.

ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.