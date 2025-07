Ce moulin à marée de presque 900 ans produit encore de la farine

Le Moulin des Loges, entre Marennes et Saint-Just Luzac / Image : Moulin des Loges

C’est le dernier des Mohicans, version moulin à eau. Le Moulin des Loges, situé en Charente-Maritime, produit encore de la farine grâce à l’énergie des marées. L’édifice, entièrement restauré, peut être visité pendant tout l’été.

Département incontournable de la côte Atlantique, la Charente-Maritime recèle de trésors qui méritent bien qu’on y passe des vacances estivales. Au programme : La Rochelle et son Vieux Port, le Fort Boyard, l’Île de Ré ou encore l’Île d’Oléron. D’ailleurs, avant de prendre l’impressionnant pont de l’Île d’Oléron et ses 2 862 mètres de long, on vous conseille de vous arrêter aux abords des marais de la Seudre.

Outre le fait d’abriter près de 180 espèces d’oiseaux, des loutres et même des tortues, ces marais ont la particularité d’abriter l’un des derniers moulins à marée d’Europe encore en fonctionnement. Construit entre le XIIe et le XVe siècle, ce moulin avait la capacité de moudre 100 kg de blé par heure pendant plusieurs heures à marée basse. Son principe de fonctionnement est simple. Chaque marée montante vient remplir le bassin de retenue, situé d’un côté du moulin. Une fois que la marée descend, des vannes sont ouvertes, ce qui permet à l’eau d’activer la roue du moulin. Un système d’engrenage permet ensuite d’activer les deux meules.

Un patrimoine réhabilité

À partir de 1861, afin d’en améliorer le rendement, le moulin sera modifié avec la mise en œuvre d’engrenages métalliques, et de 3 paires de meules. Finalement, le XIXe siècle aura raison du moulin qui tombera progressivement dans l’oubli. Restauré au début des années 2000, il peut désormais être visité, et constitue l’un des fers de lance de ces magnifiques marais.

En France, jusqu’à une centaine de moulins à marée auraient été en service simultanément. Il n’en reste désormais plus qu’une poignée. À une centaine de kilomètres du Moulin des Loges, il est possible d’admirer le moulin à marée de Loix, situé sur la côte nord de l’Île de Ré. Pour en voir plus, il faut se rendre en Bretagne, où quelques édifices ont été restaurés. C’est le cas du moulin de Berno, sur l’Île d’Arz, ou du moulin du Birlot, sur l’île de Bréhat.

Ancêtre du barrage de la Rance

Si les moulins à marée ne sont plus utilisés pour produire de la farine, il existe bel et bien un moulin à marée qui participe au mix énergétique de la France : l’usine marémotrice de la Rance. Cette dernière, mise en service en 1966, fonctionne sur le même principe. Son bassin de retenue n’est autre que l’estuaire de la Rance, d’une superficie de 22 kilomètres carrés ! Grâce à ses 24 turbines bulbes, d’une puissance cumulée de 240 MW, l’usine produit, chaque année, 500 GWh d’électricité. C’est l’équivalent de la consommation d’une ville comme Rennes.