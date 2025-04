Ce pays peu électrifié va construire sa plus grande centrale hydroélectrique avec l'aide d'EDF

Image de synthèse du projet hydroélectrique Volobe à Madagascar / Image : CGHV.

C’est officiel : EDF va participer à la construction du plus grand barrage hydroélectrique de Madagascar. Cet édifice de 120 MW jouera un rôle crucial dans un pays en très net déficit énergétique.

Emmanuel Macron a profité de son récent déplacement à Madagascar pour annoncer la participation d’EDF dans la construction du futur plus grand barrage de Madagscar : le projet Volobe. Outre une participation à hauteur de 37,5 %, EDF s’occupera de la direction technique du projet, tant pour les phases de préparation que de construction, ainsi que pendant l’exploitation de la centrale hydroélectrique.

Initié en 2015, le barrage de 300 mètres de large pour 25 mètres de haut devrait afficher une puissance de 120 MW. L’infrastructure, dont la future production est estimée à 740 GWh par an, aura la lourde tâche de fournir de l’électricité à 2 millions d’habitants, tout en participant à la sécurisation du réseau. Le coût total du projet devrait avoisiner les 600 millions d’euros pour une mise en service en 2030.

L’électrification, priorité du président malgache

Ce projet a une importance capitale dans un pays où la production électrique est parmi les plus faibles du monde. En 2020, seuls 1,68 TWh d’électricité ont été produits par le pays de 31 millions d’habitants. À l’heure actuelle, seule 36 % de la population a accès à l’électricité. Jirama, la compagnie publique d’électricité, souffre d’un endettement colossal et d’une organisation structurellement défaillante. Seulement 37 % de l’électricité produite est facturée à cause du vol et d’un réseau inefficace, tandis que 20 % des factures ne sont jamais payées. Enfin, l’électricité est vendue 50 % moins chère que son prix de production.

Depuis son élection, le président Andry Rajoelina a fait de l’électrification massive de Madagascar une priorité. Pour cela, le pays compte énormément sur le développement des énergies renouvelables, et vise 85 % d’EnR dans son mix électrique d’ici 2030. Si le pays espère développer massivement l’éolien et le solaire, le potentiel de l’hydroélectricité a été estimé à 3 500 MW.

Au-delà d’un réseau électrique global, Madgascar mise également sur des mini centrales photovoltaïques pour électrifier les villages des zones rurales. Cette stratégie remporte un certain succès. La société Welight a ainsi réussi à électrifier près de 172 villages au cours des derniers mois. Une stratégie similaire a été mise en place au Kenya, grâce à la société Kenya Power and Lighting Company PLC. Il en faudra néanmoins bien plus pour que Madgascar rattrape son retard. Les investissements nécessaires à une électrification du pays ont été estimés à 7,2 milliards de dollars.