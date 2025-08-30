Ce pays surpeuplé atteint 50 % de puissance électrique installée renouvelable

Des éoliennes à Chitradurga, en Inde / Image : Getty.

Le pays le plus peuplé du monde vient d’annoncer avoir atteint une capacité de production d’électricité à moitié décarbonée. Mais qu’on ne s’y trompe pas : derrière ce chiffre trompeur, se cache la très longue route restante vers la décarbonation du mix électrique indien.

Quelques mois après avoir annoncé avoir franchi le cap du milliard de tonnes de charbon produites, l’Inde vient de franchir le cap des 50 % de capacité de production d’électricité décarbonée. Au premier abord, la nouvelle semble plus qu’encourageante pour le pays aux 1,45 milliard d’habitants. Et pour cause, ce cap a été franchi avec 5 ans d’avance par rapport aux objectifs fixés lors des Accords de Paris, en 2015. Dans les faits, la capacité de production d’électricité décarbonée atteint 242,8 GW sur un total de 484,8 GW. Elle se décompose de la manière suivante :

Photovoltaïque : 116 GW

Hydroélectricité : 54 GW

Éolien : 52 GW

Bioénergies : 12 GW

Nucléaire : 9 GW

L’Inde ne compte pas s’arrêter là et espère atteindre les 500 GW de capacité d’ici 2030 grâce à des ouvrages d’envergure. On peut, par exemple, citer la mise en service, en 2029, d’une centrale photovoltaïque de quelque 30 GWc de capacité.

À lire aussi

Ce pays construit une gigantesque centrale éolienne et solaire de 30 GW : délire ou génie ?

Capacité ne veut pas dire production

Néanmoins, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, puisqu’il s’agit là de la capacité de production. Or, les énergies renouvelables ont un rendement bien inférieur aux modes de production pilotables comme les centrales à charbon, ou le parc nucléaire. Dans les faits, les centrales à charbon produisent 73 % de l’énergie consommée, tandis que les 168 GW d’éolien et de photovoltaïque combinés, qui représentent 34 % de la puissance totale installée, ne produisent que l’équivalent de 13 % du mix électrique indien.

Actuellement, c’est principalement le charbon qui permet à l’Inde d’augmenter sa production électrique à mesure que les besoins augmentent. Entre 2000 et 2023, la production d’électricité issue du charbon est passée de 386 000 GWh à 1 478 000 GWh. Pour autant, la consommation par habitant reste faible, puisqu’on ne compte que 1092 MWh par an et par habitant, contre 6 423 MWh par an et par habitant pour la France.

Pour réellement décarboner son mix électrique, le pays va continuer de développer les énergies renouvelables et cherche à augmenter ses capacités de stockage. Enfin, le pays compte énormément sur le nucléaire, et vise 100 GW de puissance d’ici 2047. Pour y parvenir, le pays compte beaucoup sur le soutien de la France, et a signé plusieurs partenariats en ce sens.