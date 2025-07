Cet industriel achète une méga batterie couplée à du solaire sans aides publiques

Les ombrières solaires du site de Châteauneuf-sur-Loire / Image : Beaudin Chateauneuf.

À Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), l’industriel Baudin Chateauneuf inaugure un système de production et de stockage d’énergie. Associant bientôt 2 mégawatts crête (MWc) de solaire en autoconsommation et déjà 2,5 mégawattheures (MWh) de batteries pilotées par Storio Energy, l’usine couvre désormais plus de la moitié de sa consommation électrique.

À Châteauneuf-sur-Loire, le fabricant de charpentes métalliques et solutions photovoltaïques (ombrières, toitures, installations au sol) Baudin Chateauneuf inaugure une installation énergétique « derrière le compteur », associant presque 2 MWc de solaire en autoconsommation à 2,5 MWh de batteries lithium-fer-phosphate. Ce projet est développé par la startup parisienne Storio Energy, spécialiste du stockage BtoB.

À lire aussi

Stockage d’énergie : la plus grande batterie lithium-ion de France est en chantier

Du stockage au service de l’usine mais aussi du réseau public

Cette centrale hybride se trouve sur le site, c’est le principe du « derrière le compteur ». Elle combine ombrières photovoltaïques, toitures, façades souples et centrales au sol. L’ensemble alimente une boucle haute tension interne et permet déjà de couvrir plus de 50 % des besoins annuels du site. Le président du directoire Damien Colombot juge que « ce projet présente une bonne rentabilité et préserve en partie des aléas des prix de l’électricité qui ne sera pas toujours un long fleuve tranquille ».

La responsable de l’optimisation, c’est la batterie de 2,5 MWh – soit 11 modules Powerstack de Sungrow – pilotée par un système intelligent développé par Storio. L’algorithme ajuste en temps réel les flux énergétiques pour maximiser l’autoconsommation, stocker le surplus solaire et valoriser la flexibilité sur les marchés (effacement, restauration de fréquence aFRR…). Résultat : un taux d’autoconsommation passant de 50 % à 85 %, jusqu’à 20 % d’économies sur la facture électrique et un retour sur investissement estimé à six ans sans aucune subvention publique. Jean-Yves Stephan, CEO de Storio, en est fier : « l’avenir de l’énergie photovoltaïque passe nécessairement par l’autoconsommation et le stockage ».

La batterie installée sur le site de Châteauneuf-sur-Loire / Image : Beaudin Chateauneuf.

Grâce à l’autoconsommation et au marché

Sur le plan économique, les gains de la batterie viennent pour 35 % de l’optimisation de l’autoconsommation solaire : le stockage permet d’absorber les excédents de production en journée pour une utilisation en soirée, faisant passer le taux d’autoconsommation de 50 % à 85 %. À cela s’ajoutent 20 % d’économies liées au décalage de la consommation : la batterie se recharge en heures creuses, lorsque les tarifs sont bas, pour restituer l’énergie en heures pleines. En parallèle, 23 % des revenus sont issus des mécanismes d’effacement — comme le NEBEF ou le NEBCO — activés par RTE lors de tensions sur le réseau. Enfin, 22 % proviennent de services système : le site est en cours de certification pour participer à la réserve secondaire (aFRR) et ainsi contribuer à la stabilisation en fréquence du réseau.

À lire aussi

EDF fournira en électricité la plus grande usine d’eau oxygénée de France