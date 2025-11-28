Cette batterie portable de Bluetti passe à 159 € pour le Black Friday

Illustration : Bluetti, modifiée par RE.

Si vous prévoyez d’acheter un système de stockage d’électricité par batteries ou un générateur solaire, le Black Friday peut être l’occasion de s’équiper à moindres frais. La plupart des fabricants déclinent leurs offres, avec de très bonnes affaires sur certains modèles. C’est le cas, notamment, de Bluetti, l’une des plus grandes marques du secteur.

Spécialisé dans les solutions d’énergie nomade, le fabricant chinois Bluetti s’est fait une place sur le marché des stations électriques portables avec des modèles compacts, basés sur des batteries LiFePO₄ jugées plus durables. Ces produits visent à sécuriser l’alimentation en déplacement, en camping ou en cas de coupure de courant à la maison et à optimiser l’autoconsommation solaire.

À l’occasion du Black Friday, la marque propose plusieurs remises importantes sur sa gamme. Trois offres se distinguent particulièrement : la mini station Elite 10, la station haut de gamme Elite 200 V2 et le kit Elite 100 V2 accompagné d’un panneau solaire de 100 W. Elles sont disponibles directement sur leur propre boutique en ligne ou la boutique Bluetti sur Amazon, aux mêmes prix, et la livraison est toujours gratuite.

1 – Bluetti Elite 10 Mini : la mini batterie à mini prix

L’Elite 10 Mini est la plus compacte des trois. Cette station de 128 Wh est pensée comme une « station électrique de poche » pour alimenter un ordinateur portable, un appareil photo, une console ou plusieurs smartphones. Elle utilise la chimie LiFePO₄, réputée pour sa longévité, et intègre un mode UPS avec basculement rapide en cas de coupure.

Pendant le Black Friday, l’Elite 10 Mini est affichée à 159 € au lieu de 229 €, soit une remise de 70 €. Une proposition ciblée pour ceux qui cherchent

une sécurité énergétique très mobile pour les petits appareils, sans investir dans une grosse station.

Caractéristique Valeur Capacité de stockage 128 Wh (LiFePO₄) Puissance de sortie AC 200 W max. (prise secteur, 300 W crête, 400 W en mode « power lifting ») Puissance de recharge AC 150 W max. (230 V, 50/60 Hz) Puissance de recharge DC (solaire) 100 W max. (12–28 V, 8,2 A) via entrée solaire MPPT Connectique (ports) 1 prise AC 230 V · 2 ports USB-A (15 W) · 2 ports USB-C (1 × 15 W, 1 × 100 W) ·

1 sortie DC 5521 (60 W)

2 – Bluetti Elite 200 V2 : une batterie de grande capacité à prix cassé

Positionnée plus haut dans la gamme, l’Elite 200 V2 embarque une batterie de 2 073,6 Wh et délivre jusqu’à 2 600 W en sortie AC. Elle vise autant l’usage en van aménagé que l’alimentation de secours domestique, avec la capacité d’alimenter plusieurs appareils électroménagers et des

équipements plus gourmands.

Pour le Black Friday, la station est proposée à 949 € au lieu de 1 499 €, soit 550 € de réduction. Une remise significative pour un modèle qui

se positionne comme une solution polyvalente de secours et de vie hors réseau.

Caractéristique Valeur Capacité de stockage 2 073,6 Wh (LiFePO₄, 54 Ah) Puissance de sortie AC 2 600 W en continu (2 prises murales), jusqu’à 3 900 W en mode « puissance de levage » Puissance de recharge AC 2 300 W max. en entrée secteur (0 à 80 % en ~1 h) Puissance de recharge DC (solaire) 1 000 W max. (12–60 V, via entrée solaire MPPT) Connectique (ports) 2 prises AC 230 V · 2 ports USB-C (jusqu’à 100 W chacun) · 2 ports USB-A (15 W) ·

1 prise allume-cigare 12 V (120 W)

3 – Le kit Bluetti Elite 100 V2 + panneau solaire 100 W : l’autonomie sans se ruiner

Troisième offre mise en avant : le kit associant la station Elite 100 V2 à un panneau solaire de 100 W. La station seule développe 1 024 Wh de capacité pour une puissance de sortie AC de 1 800 W, avec un mode « Power Lifting » pouvant grimper jusqu’à 3 600 W en pointe. Le panneau de 100 W permet de recharger la batterie via une entrée solaire MPPT de 1 000 W max.

En configuration kit « Elite 100 V2 + 100 W panneau solaire », le prix Black Friday s’établit à 699 € au lieu de 1 048 €, soit 349 € de réduction. Une

proposition orientée vers le camping, le van life ou les petits usages hors réseau, avec une source d’énergie renouvelable intégrée.

Caractéristique Valeur Capacité de stockage 1 024 Wh (LiFePO₄, 51,2 V – 20 Ah) Puissance de sortie AC 1 800 W en continu (2 prises murales), jusqu’à 3 600 W en pointe Puissance de recharge AC 1 200 W max. en entrée secteur (80 % en ~45 min) Puissance de recharge DC (solaire) 1 000 W max. via entrée solaire MPPT (charge complète en ~70 min annoncée) Connectique (ports) 2 prises AC 230 V · 2 ports USB-C (140 W et 100 W) · 2 ports USB-A (15 W) ·

2 ports DC 5521 · 1 prise allume-cigare 12 V (120 W)

ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.