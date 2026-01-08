Cette borne de recharge premium de 7,4 kW est à moins de 750 € pour les soldes d'hiver 2026

Illustration : RE, V2C.

Dans le cadre des soldes d’hiver 2026, la boutique en ligne Carplug propose une réduction de 5 % sur la borne de recharge domestique V2C Trydan 7,4 kW. Cette wallbox haut de gamme passe ainsi de 779,88 € à 740,89 €, soit une économie d’environ 39 euros pour les particuliers souhaitant s’équiper d’une solution de recharge à domicile de qualité.

La V2C Trydan 7,4 kW (monophasée) se présente comme une borne de recharge domestique monophasée compatible avec l’ensemble des véhicules électriques équipés d’un connecteur Type 2. Avec un courant de charge réglable entre 6A et 32A par incréments de 1A, elle permet d’adapter la puissance de recharge aux besoins spécifiques de chaque utilisateur et aux contraintes de l’installation électrique.

Le boîtier compact de 240 × 334 × 153 mm en polycarbonate noir affiche un poids contenu de 6,2 kg. La borne intègre un câble attaché de Type 2S, disponible en longueurs de 5 ou 10 mètres en option, ainsi qu’un compteur d’énergie permettant le suivi des consommations en kWh. Nous avons d’ailleurs pu tester cette borne de recharge placée dans la catégorie des wallbox haut de gamme.

Connectivité et gestion intelligente

L’équipement dispose de modules de communication Bluetooth et WiFi, permettant une gestion à distance via l’application V2C Cloud. Cette connectivité offre plusieurs fonctionnalités : programmation de la puissance maximale selon des plages horaires, planification de créneaux de charge, consultation de l’historique des sessions et verrouillage à distance.

La borne intègre également un système d’équilibrage de charge (aussi appelé délestage) qui ajuste automatiquement la puissance allouée au véhicule en fonction des autres consommations du foyer, et ainsi éviter de dépasser la puissance souscrite de votre contrat d’électricité. Elle peut se connecter directement, sans fil, aux onduleurs solaires des principales marques (GoodWe, Fronius, Huawei, Ingeteam, Kostal, SMA, SolarEdge, SolaX, Victron) pour optimiser l’utilisation de l’énergie photovoltaïque (en option).

Le contrôle vocal via Alexa ou Google Home, l’intégration avec Home Assistant et la disponibilité d’une API ouverte ainsi que de la communication Modbus TCP/RTU complètent les possibilités d’interfaçage du système.

Installation et protections requises

Comme pour toutes les wallbox, l’installation nécessite une ligne électrique dédiée avec des protections spécifiques : un interrupteur différentiel 40A Type A 30mA et un disjoncteur 40A Courbe C, non fournis avec la borne. Le câblage doit être réalisé en 10 mm² conformément aux normes en vigueur. Le montage peut s’effectuer au mur ou sur poteau en option.

Avec une certification IP54 pour la résistance aux intempéries et IK10 pour la résistance aux impacts, la borne peut fonctionner dans une plage de température comprise entre -25°C et +50°C. L’équipement est couvert par une garantie fabricant de 2 ans.

Caractéristiques techniques de la V2C Trydan 7,4 kW

Caractéristique Spécification Puissance maximale 7,4 kW Alimentation Monophasé 230V Courant de charge 6A à 32A (réglable par paliers de 1A) Type de prise Type 2S avec câble attaché 5 m Compatibilité Tous véhicules électriques avec port Type 2 Connectivité Bluetooth, WiFi, protocole OCPP Dimensions 240 x 334 x 153 mm Poids 6,2 kg Matériau Polycarbonate Indices de protection IP54 (étanchéité), IK10 (chocs) Température de fonctionnement -25°C à +50°C Compteur intégré Oui (kWh) Câblage requis 10 mm² Garantie 2 ans

ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.