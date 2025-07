Comment ces briques conductrices d'électricité vont décarboner l'industrie lourde

La brique réfractaire conductrice d'électricité d'ETS / Image : ETS, modifiée par RE.

Le principe de la brique réfractaire est presque aussi vieux que le monde. Mais des chercheurs ont amélioré le principe, en créant des briques chauffantes par effet joule, en consommant directement l’électricité. Ils espèrent proposer ainsi une solution de décarbonation à l’industrie.

Le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT, États-Unis) l’avait annoncé en toute fin d’année dernière. Sa spin-off baptisée Electrified Thermal Solutions venait de développer une brique réfractaire conductrice d’électricité étonnamment efficace. Et voici que seulement quelques mois plus tard, Electrified Thermal Solutions signe, pour la fabrication de ces E-briques, un accord avec HWI, l’un des plus grands fournisseurs de réfractaires aux États-Unis.

Des briques non seulement réfractaires, mais aussi électriques

Pour bien comprendre, il faut savoir que des briques réfractaires en argile sont utilisées depuis des siècles — voir des millénaires — comme accumulateurs de chaleur. On en trouve dans les fours et les cheminées. Et stocker la chaleur, c’est bien ce que font les briques d’Electrified Thermal Solutions. Pendant des heures — voire des jours. En étant capables de restituer ensuite des températures allant jusqu’à 1 800 °C. Des températures qui pourraient suffire à alimenter certains procédés industriels encore très consommateurs d’énergies fossiles et parmi les plus difficiles à décarboner. La production de ciment, d’acier, de verre ou encore de papier, par exemple. Le tout à un prix défiant celui des combustibles fossiles.

Le petit truc en plus de ces E-briques en céramique placées dans de simples boîtiers métalliques, comme leur nom le laisse entendre, c’est qu’elles sont conductrices d’électricité. Alimentées par des énergies renouvelables, elles produisent elles-mêmes directement la chaleur nécessaire. Elles restent tout de même bon marché puisqu’elles peuvent être produites à partir des chaînes d’approvisionnement et par les fabricants historiques. Leur composition étant similaire à 98 % aux bonnes vieilles briques réfractaires de nos aïeux.

Bientôt une batterie thermique redoutablement efficace

Le partenariat signé avec HWI a pour objectif d’aboutir à la commercialisation d’une véritable batterie thermique construite à partir de E-briques. Le tout en comptant sur les 160 ans d’expérience du fournisseur de réfracteurs. Et sur ses usines existantes. Ainsi, Electrified Thermal Solutions projette la mise sur le marché d’un premier système Joule Hive avant la fin de cette année. Et d’ici 2030, la startup basée à Boston souhaite déployer 2 gigawatts (GW) d’énergie thermique dans l’industrie.