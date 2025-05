Envoyer de l'électricité solaire de l'espace vers la Terre : ce prototype de satellite va tenter l'expérience

Illustration générée par IA.

Les projets de centrale solaire dans l’espace se multiplient, aux USA, en Chine, même l’Europe développe son propre concept. Mais le Japon semble avoir une belle longueur d’avance. Ce pays projette en effet de mettre en orbite son démonstrateur… cette année même.

Ce sera un petit satellite de 180 kg, ce qui le classe dans la catégorie des minisatellites. Il orbitera à 400 km d’altitude. Il sera doté d’un panneau photovoltaïque de 2 m2, et il pourra transmettre environ 1 kW de puissance, sous la forme de micro-ondes, jusqu’à une station réceptrice au sol. Ce satellite est construit dans le cadre du projet japonais Ohisama (qui signifie « soleil » en japonais) et il sera lancé en orbite en 2025.

Il s’agit d’une centrale solaire orbitale (CSO), un concept qui vu le jour en 1968 avec Peter Glaser, ingénieur de la société de conseil Arthur D. Little. Ce concept est resté à l’état de veille toutefois, car les coûts de lancement étaient auparavant rédhibitoires. Récemment, du fait de perspectives de baisses drastiques des coûts de lancement, l’idée renaît de ses cendres. Son principe : placer les centrales solaires dans l’espace, et transmettre l’énergie par un rayonnement électromagnétique jusqu’au sol. Son intérêt : placés dans l’espace, notamment en orbite géostationnaire, les panneaux seraient plus efficaces, et ne seraient plus soumis au rythme du jour et des nuits et aux aléas météorologiques.

À lire aussi

Centrale solaire spatiale : ces scientifiques qui continuent d’y croire

L’aboutissement d’un programme au long cours

Les CSO sont étudiées depuis un moment déjà par les institutions japonaises. Dans ce pays, les études ont commencé en 1993, et les activités concrètes de développement en 2000, grâce au financement du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI). S’ensuivent, pendant deux décennies, des prototypes de briques technologiques, et ce, jusqu’à la construction de ce premier démonstrateur complet.

Ce projet japonais ne sera pas le premier à transmettre de l’énergie depuis l’espace. Ce record a effectivement déjà été établi par une équipe de Clatech le premier juin 2023. La puissance transmise par le satellite japonais devrait être toutefois significativement supérieur.