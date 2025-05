Éolien : le marché de la maintenance et de l’exploitation explosera d’ici 2030

Illustration : Visoot.

La maintenance des éoliennes en fonctionnement est essentielle afin de garantir leur efficacité et leur rentabilité, et de maximiser leur durée de vie. Ces opérations représentent des coûts importants, et selon une récente étude, le marché mondial atteindra près de 60 milliards de dollars d’ici 2030.

Certains projets éoliens ont été approuvés, d’autres sont actuellement en chantier, et nombreux alimentent déjà activement nos réseaux électriques. L’énergie éolienne, en deux décennies seulement, a connu un énorme bond, une croissance principalement portée par l’élan de la transition énergétique. Ne faisant que commencer, cet essor de la filière représente une véritable aubaine pour le marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes. En effet, les acteurs du secteur sont contraints de maintenir la performance de leurs installations tout en optimisant la durabilité des appareils.

Selon un récent rapport publié par le cabinet d’analyse MarketsandMarkets, ce marché connaîtra une croissance importante au cours des cinq prochaines années. Les principales parts du marché reviendront à des géants de l’industrie comme Siemens Gamesa, Vestas, Nordex, ainsi qu’à quelques autres entreprises de renom.

Un marché estimé à plus de 59 milliards de dollars d’ici 2030

Selon ce nouveau rapport, le marché mondial de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes passera de 39,61 milliards à 59,67 milliards de dollars entre 2025 et 2030. Le taux de croissance annuel estimé est de 8,5 %.

Deux facteurs principaux expliqueraient cette hausse. Premièrement, il y a l’essor de l’éolien offshore. La filière est désormais considérée comme un pilier majeur de la transition énergétique dans plusieurs pays. Deuxièmement, il y a l’évolution de la maintenance prédictive, visant à prévenir les pannes et dysfonctionnements grâce à l’utilisation de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les drones et la télésurveillance. L’objectif : réduire les interruptions et temps d’arrêt.

Toutefois, les opérations de maintenance non planifiée continuent d’être de plus en plus fréquentes. Cela est surtout dû à l’évolution technologique rapide des appareils et à la taille croissante des projets. La course au gigantisme entre fabricants s’est effectivement enchaînée pour concevoir des éoliennes les plus puissantes.

Un marché dominé par l’Asie-Pacifique

L’étude indique également que l’Asie-Pacifique dominera le marché au cours des cinq prochaines années. Cette région devrait doubler sa capacité en éolien terrestre d’ici 2030 pour ainsi dépasser le cap du térawattheure. Sans surprise, cette tendance est largement portée par la Chine. Bien que le pays ait déjà atteint ses objectifs 2030 en matière d’énergies renouvelables, il prévoit l’installation supplémentaire de 500 MW d’éolien terrestre et poursuit activement son développement dans l’éolien offshore.