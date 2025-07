Feu de panneaux solaires : le toit de ce collège est presque entièrement détruit

La toiture du collège après l'incendie / Capture reportage France 2.

Après deux départs d’incendie rapidement maîtrisés, le toit de ce collège s’est finalement embrasé, vraisemblablement à cause d’un troisième départ de feu provenant de l’installation photovoltaïque qui s’y trouvait. Un événement qui rappelle l’importance de respecter les exigences de sécurité autour des centrales solaires.

C’est la loi des séries. En trois mois, c’est la troisième fois que l’installation solaire qui équipe le toit du collège Hubert Reeves de la ville de Fleurance prend feu, dans le Gers. Le premier incident a lieu le 28 avril. L’incendie ne provoque alors que peu de dégâts grâce à une intervention rapide des pompiers. Le 12 juillet, un nouvel incendie se déclenche dans la même zone, avec la même cause présumée. Là encore, l’incendie est rapidement maîtrisé, et les dégâts sont minimes. Mais ces deux incidents n’auront pas servi d’avertissement. Le lendemain, dimanche 13 juillet, c’est une autre partie de la toiture qui prend feu. Cette fois, les dégâts sont bien plus importants puisque les deux tiers de la toiture sont détruits.

Dès le lendemain, après l’intervention des pompiers, l’entreprise propriétaire de l’installation a été chargée d’intervenir en urgence pour enlever l’ensemble des panneaux photovoltaïques de la toiture, qui pourraient encore produire de l’électricité et causer des dommages. Les dégâts étant trop importants pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions, le département du Gers devrait mettre en place pas moins de 10 salles provisoires grâce à des bâtiments modulables pour permettre l’accueil des élèves en septembre.

Dix établissements publics équipés de la même technologie

Le collège de Fleurance n’est pas le seul établissement public sur lequel l’entreprise en question a installé des panneaux photovoltaïques. Au total, ce sont neuf autres bâtiments publics qui sont équipés de la même technologie. Par mesure de sécurité, le département a donc demandé à l’entreprise de réaliser un contrôle exhaustif de toutes ces installations. Les panneaux photovoltaïques peuvent être des équipements à risque s’ils ne sont pas installés correctement, provoquant ainsi des échauffements, en particulier lorsque la météo est au beau fixe et que les températures sont élevées. Le manque de contrôle régulier peut également être une source d’incident, en cas de branchement électrique défaillant, ou d’accumulation de matière entre la toiture et les panneaux.