La Chine franchit le cap des 1000 GW de puissance photovoltaïque installée

Une centrale solaire en Chine / Image : Maxar Technologies.

Le pays de tous les records continue d’asseoir sa domination en matière de déploiement d’énergies renouvelables. La Chine vient de franchir un nouveau seuil historique, avec 1 térawatt d’installations solaires installées.

Où la Chine s’arrêtera-t-elle ? L’Empire du Milieu poursuit sa folle course photovoltaïque, et vient de franchir le cap historique du térawatt (TW, soit 1 000 gigawatts) de puissance installée en seulement 15 ans. Pour parvenir à une telle puissance totale, le pays a pu compter sur un mois de mai record, durant lequel il a mis en service près de 92 GW d’installations solaires. Depuis son premier GW de panneaux solaires, installés en 2010, la Chine n’a fait qu’accélérer le déploiement de cette technologie renouvelable.

De ce fait, le pays a atteint les 10 GW installés dès 2013, puis a dépassé les 100 GW à peine quatre ans plus tard. Il lui aura donc fallu seulement 8 ans pour passer de 100 GW à 1000 GW installés.

Preuve de cette accélération constante, sur les six premiers mois de l’année 2025, le pays a installé 388 % de panneaux en plus que sur l’année précédente. Les observateurs soulignent néanmoins que cette accélération pourrait ralentir au cours du deuxième semestre 2025, notamment du fait de politiques publiques moins favorables.

Deux fois plus que l’Union européenne et les États-Unis réunis

Avec de tels chiffres, la Chine surclasse le reste du monde, et de loin. Le pays possède ainsi plus de deux fois plus de centrales photovoltaïques que l’Union européenne et les États-Unis

De l’autre côté de l’Atlantique, le pays ne possède qu’un tout petit 150 GW de puissance installée. Le vieux continent, lui, pouvait se targuer de 306,4 GW d’installations solaires à la fin de l’année 2024. De son côté, la France ne contribue qu’à hauteur de 26,8 GW installés au 31 mars 2025, malgré une forte hausse sur la dernière année. Selon la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’énergie, le pays pourrait atteindre les 50 GW d’ici 2030, contre 54 GW à 60 GW initialement visés dans le projet de Stratégie française énergie climat, présenté en 2024.