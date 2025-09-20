Ivre d'énergies renouvelables, l'Australie déconnecte une puissance éolienne et solaire phénoménale

Déploiement d'une centrale solaire en Australie / Image : 5B.

En Australie, les renouvelables progressent à grande vitesse. Mais faute de stockage et d’interconnexions, le pays a dû couper plus de la moitié de ses capacités vertes pour éviter une surproduction record.

Grâce à un territoire particulièrement propice, l’Australie multiplie les parcs éoliens et photovoltaïques pour tourner la page du charbon et décarboner son mix électrique. L’an dernier, l’événement avait marqué les esprits : les énergies renouvelables avaient fourni près de 73 % du mix. Mais en ce début septembre 2025, le pays a dû écrêter pas moins de 10 GW de production en raison d’une offre excédentaire !

Au moment du pic, survenu vers 13 h, 10,21 GW de capacités renouvelables ont été arrêtés, alors que la consommation nationale plafonnait à 9,5 GW. Sur l’ensemble du mois d’août, l’éolien et le solaire ont tout de même représenté 47,2 % du mix. Un chiffre encourageant sur le papier, mais qui souligne aussi la difficulté de gérer des énergies intermittentes, surtout en l’absence d’interconnexions solides avec d’autres pays.

À lire aussi

Tesla mise sur le grid-forming pour l’Australie

Des projets d’interconnexion et de stockage

La situation n’est pas près de s’arrêter, tant les projets solaires et éoliens se multiplient. Selon certaines estimations, l’écrêtement pourrait même s’aggraver en Australie-Méridionale, où 75 % du mix est déjà renouvelable. Pour y remédier, le pays envisage la construction d’un câble sous-marin long de 4 300 km, destiné à relier son réseau à Singapour et, plus largement, à l’Asie.

En parallèle, des solutions de stockage émergent. En Nouvelle-Galles du Sud, trois projets de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) viennent d’être classés « infrastructures cruciales ». Surtout, l’Australie mise massivement sur les batteries géantes (BESS). La Waratah Super Battery, récemment inaugurée, en est l’illustration : avec une puissance de 850 MW et une capacité de 1 680 MWh, elle est aujourd’hui la plus puissante au monde. De tels équipements permettront d’absorber les excédents d’électricité et de réduire les pertes dues à l’écrêtement.