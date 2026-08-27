Le chantier des réacteurs nucléaires EPR2 de Gravelines peut enfin commencer

La centrale nucléaire de Gravelines / Image : Wikimedia - Oserge.

EDF n’a pas de temps à perdre, s’il veut tenir l’objectif de mise en service fixé à 2038 pour la mise en service de ses EPR2 de Gravelines. L’État vient d’autoriser le début des travaux préparatoires, qui incluent notamment les terrassements et travaux de génie civil.

EDF peut officiellement commencer les travaux pour les futurs EPR2 de la centrale nucléaire de Gravelines, du moins les travaux préparatoires. Suite à la publication d’un décret le 12 août, EDF a le feu vert pour lancer les travaux préparatoires qui concernent les terrassements, le génie civil et les infrastructures du futur chantier. Ces travaux incluent notamment la relocalisation du terminal ferroviaire du centre nucléaire de production d’électricité de Gravelines, la création du chenal d’amenée ou encore le renforcement des sols.

D’ailleurs, sur ce dernier point, le défi est de taille car la centrale de Gravelines est construite sur un polder, une étendue artificielle gagnée sur la mer. Le site concerné est constitué de couches épaisses de sables et d’argiles qui pourraient se tasser de manière inégale avec le poids des EPR2. Pour résoudre cette situation, EDF a d’abord proposé une première solution pour laquelle l’ASNR a émis des réserves. L’énergéticien français a donc mis au point une nouvelle solution reposant sur des techniques moins novatrices, mais plus éprouvées.

Cette solution repose sur l’enfouissement de 2000 barrettes en béton de 50 mètres de long dans le sol qui devraient permettre d’uniformiser les tassements et d’éviter les tassements différentiels. En parallèle, la première couche de sol serait excavée sur 15 mètres de profondeur pour être remplacée par un remblai soigneusement compacté.

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Future plus grande centrale nucléaire au monde ?

Actuellement, la centrale nucléaire de Gravelines est déjà considérée comme la plus grande centrale d’Europe occidentale grâce à ses 6 réacteurs de 900 MWe de puissance. Mais l’ajout des deux EPR2 pourrait lui permettre de prétendre au titre de centrale nucléaire la plus puissante au monde avec environ 8,8 GW de puissance totale.

Pour cela, il faudra tout de même que les 6 réacteurs actuels soient encore en service en 2038-2039, années auxquelles les deux EPR2 pourraient être mis en service. Elle entrerait en concurrence avec la centrale japonaise de Kashiwazaki-Kariwa et ses 7,65 GW ou la centrale de Bruce, au Canada, qui affiche une puissance de 6,3 GW.