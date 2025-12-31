Joyeuses

fêtes

de fin

d’année !

AccueilProduire de l'énergie bas-carboneLe gouvernement promet qu'il n'y aura pas d’augmentation des factures d’électricité en 2026

Le gouvernement promet qu'il n'y aura pas d’augmentation des factures d’électricité en 2026

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 31 décembre 2025
Image : Wikipedia Commons / Arthur Weidmann

Après plusieurs années de hausse, le gouvernement prévoit que les factures d’électricité des Français resteront stables en 2026 et 2027. Et ce serait grâce à la production nucléaire et renouvelable, encore peu coûteuse, ainsi qu’au remplaçant de l’ARENH, très critiqué, le Versement nucléaire universel (VNU).

Bercy, interrogé par l’AFP, cherche à rassurer à la veille de 2026 : la majorité des ménages ne devrait pas subir d’augmentation des tarifs de l’électricité au cours des deux prochaines années.

Les tarifs réglementés de vente (TRVE), qui concernent environ 19,8 millions d’abonnés, ne devraient pas vraiment évoluer. C’est grâce à des prix de gros relativement faibles, autour de 50 euros le mégawattheure (€/MWh).

À lire aussiDétaxer l’électricité, encourager les pompes à chaleur et voitures électriques : ils veulent hyper-électrifier la France

Pas d’inquiétude à avoir sur le VNU, assure Bercy

Le dispositif de l’ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), en vigueur depuis 2011, prendra fin le 31 décembre 2025. Il obligeait EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à 42 €/MWh à ses concurrents afin de stimuler la concurrence et limiter les prix pour les consommateurs.

À la place, le gouvernement met en place le versement nucléaire universel (VNU). Ce mécanisme permettra à EDF de vendre sa production librement sur le marché tout en taxant les revenus excédentaires si les prix dépassent deux seuils avec redistribution aux consommateurs. Pour l’instant, avec des prix de marché inférieurs aux seuils d’activation de la redistribution de la rente nucléaire par le VNU, ce mécanisme ne devrait pas avoir d’impact immédiat sur les factures, maintient Bercy. Les offres de marché hors TRVE pourraient quand même évoluer selon les fournisseurs et les stratégies tarifaires mais la tendance générale reste à la stabilité.

Selon le gouvernement, le nucléaire et les renouvelables représentent aujourd’hui 90 % de la production française. C’est un atout pour protéger les consommateurs des fluctuations des marchés internationaux. La maîtrise du coût de l’électricité est un enjeu pour le gouvernement qui a promis des solutions rapides pour faire baisser les factures.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet produire de l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le gouvernement promet qu'il n'y aura pas d’augmentation des factures d’électricité en 2026

Actualité31 décembre 2025 

Annonce partenaire

Rétrospective 2025 : que retenir de cette année en matière d’énergie ?

Actualité30 décembre 2025 

Cette cimenterie anglaise va recevoir l’une des plus grosses installations de capture de CO2 d’Europe

Actualité29 décembre 2025 

Annonce partenaire

4,2 GWh : c'est la capacité record de ce grand projet chinois de stockage par air comprimé

Actualité28 décembre 2025 

Annonce partenaire

Éolien : de forts déséquilibres territoriaux en Allemagne et en France

Éolien27 décembre 2025 

Annonce partenaire

La Chine parvient à produire du bore grâce à de l’eau de mer et de l’énergie solaire

Solaire26 décembre 2025 

Pour sécuriser le réseau électrique français en hiver, l'État aligne 2 milliards d'euros par an

Actualité25 décembre 2025 

Gloutons, ces datacenters veulent des réacteurs d'avion pour s'alimenter en électricité

Énergies fossiles24 décembre 2025 

Pétrole, gaz et charbon importés en Europe devront respecter des normes d'émission de méthane

Énergies fossiles23 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 