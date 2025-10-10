Electricité la moins chère

Conso réelle chauffe-eau thermodynamique

Test panneau solaire occasion

AccueilÉolienLes Français, même d'extrême droite, aimeraient les éoliennes et panneaux solaires

Les Français, même d'extrême droite, aimeraient les éoliennes et panneaux solaires

ÉolienSolaire
Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 10 octobre 2025
Illustration : Révolution Énergétique.

Une étude de l’IFOP pour Engie et la Fondation Jean-Jaurès révèle que les français sont massivement favorables aux énergies renouvelables, toutes sensibilités politiques confondues.

Une proposition de loi Gremillet, visant à fixer les objectifs énergétiques de la France, a récemment enflammé le Parlement. Moratoire évité de justesse, passes d’armes entre camps politiques… Les choix énergétiques restent plus que jamais un enjeu politique. Les élus nationaux opposent les modes de production d’électricité entre eux, oubliant que la priorité demeure la décarbonation du mix énergétique — et que les Français, eux, plébiscitent toutes les énergies propres.

À lire aussiPourquoi ces habitants ne veulent pas d’une centrale solaire agrivoltaïque ?

Les Français n’opposent plus le nucléaire aux renouvelables

Selon le sondage « Énergies : que veulent vraiment les Français ? », réalisé par l’IFOP pour Engie et la Fondation Jean-Jaurès en avril 2025 auprès de près de 12 000 personnes, 84 % des Français ont une bonne image des énergies renouvelables, dont 26 % une très bonne image.

Les sources les plus populaires restent le solaire et l’hydraulique (89 % d’opinions favorables), suivies de la géothermie (87 %), du biogaz (81 %) et de l’éolien terrestre et offshore (78 %). Même le nucléaire conserve une image positive pour 61 % des sondés. Les Français ne raisonnent donc plus en termes d’opposition entre technologies : 56 % souhaitent un mix associant nucléaire et renouvelables, jugé plus sûr et plus souverain.

L’extrême droite critique, mais pas leurs électeurs ?

L’étude met en lumière un paradoxe intéressant : les électeurs du Rassemblement national (RN), dont les dirigeants — comme ceux des Républicains — s’opposent par principe à l’éolien, se montrent majoritairement favorables aux énergies renouvelables (77 %).

Certes, ils conservent une meilleure image du nucléaire, mais 68 % restent favorables à l’éolien. Et même à gauche, 53 % des personnes interrogées se déclarent favorables au nucléaire (contre 61 % pour l’ensemble des sondés).

À lire aussiLa guerre de Trump contre l’éolien n’a aucune limite

Les riverains plus favorables aux projets locaux

Autre enseignement du sondage : la proximité avec les installations renforce l’adhésion, de manière parfois surprenante. Les riverains de parcs éoliens ou solaires adhèrent plus largement aux énergies renouvelables que ceux qui n’en côtoient pas.

Habitués à ces projets, ils en perçoivent mieux les retombées économiques locales et les créations d’emplois. Mais aussi, ils en identifient plus nettement les effets négatifs, preuve d’un rapport concret et nuancé à la transition énergétique.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Les Français, même d'extrême droite, aimeraient les éoliennes et panneaux solaires

Éolien10 octobre 2025 

Annonce partenaire

La puissance du réacteur nucléaire EPR de Flamanville sera moins élevée que prévu

Nucléaire10 octobre 2025 

Voilà pourquoi la capacité de stockage par méga batteries va exploser en Italie

Actualité9 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voici la plus grande batterie sodium-ion d’Europe

Actualité9 octobre 2025 

Annonce partenaire

La pompe à chaleur serait redoutablement efficace même par grand froid en France

Actualité9 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ces 3 énormes sous-stations de parcs éoliens flottants seront construites en France

Éolien8 octobre 2025 

Cette particularité française fait flamber les prix de l'électricité à long terme

Actualité8 octobre 2025 

Ces 20 secondes qui ont détraqué le réseau électrique espagnol lors du blackout du 28 avril 2025

Actualité7 octobre 2025 

Ce four solaire est capable de faire fondre du métal pour le recycler

Solaire6 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 