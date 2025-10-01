Ces habitants proches d'un parc éolien vont toucher 450 euros de prime spéciale

Le parc éolien d'Ally-Mercoeur / Image : Boralex.

Le promoteur de centrales solaires et éoliennes Boralex annonce lancer un dispositif d’aide financière pour les résidents immédiats d’un parc éolien en Haute-Loire. Baptisée « L’énergie prime », l’opération attribuera jusqu’à 450 euros sur trois ans aux foyers éligibles, afin d’alléger leur facture d’électricité, mais aussi faciliter l’acceptation d’une future extension du parc.

Dans les communes d’Ally et Mercoeur (Haute-Loire), Boralex teste un moyen de mieux faire accepter les éoliennes à ses riverains directs, via une aide financière. L’opérateur canadien spécialisé dans le développement de centrales solaires et éoliennes promet qu’il versera jusqu’à 450 euros étalés sur trois ans aux « riverains volontaires répondant aux conditions d’éligibilité », sans toutefois communiquer davantage de détails. La somme représente, au mieux, l’équivalent d’une prime de 12,5 euros mensuels, soit environ 8 % de la facture d’électricité moyenne que l’on peut estimer sur une petite maison tout-électrique.

Préparer le terrain pour la modernisation et l’extension du parc

Si l’objectif annoncé est l’allègement des factures des habitants concernés et le partage de « la valeur créée » par les installations de production de Boralex « avec celles et ceux qui accueillent nos installations », indique l’entreprise, l’opération semble également être un moyen de faire accepter les travaux prévus sur le parc d’Ally-Mercoeur. Ce site éolien, lancé fin 2005 et composé de 26 turbines totalisant 39 MW de puissance, est en effet appelé à se moderniser et à s’étendre. Les éoliennes d’origine, âgées de 20 ans, doivent être remplacées par des modèles plus puissants et plus hauts (150 m contre 85 m actuellement). Un projet d’extension prévoit aussi l’ajout de plusieurs turbines supplémentaires, afin d’accroître la production.

Ce n’est pas la première fois qu’un exploitant de parc éolien propose une prime aux résidents immédiats de ses installations. Fin 2024, Octopus Energy lançait une offre de fourniture d’électricité spécifique pour ces habitants, leur proposant un tarif du kilowattheure à prix cassé en fonction de la production réelle des turbines.