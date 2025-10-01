Electricité la moins chère

Conso réelle chauffe-eau thermodynamique

Test panneau solaire occasion

AccueilÉolienCes habitants proches d'un parc éolien vont toucher 450 euros de prime spéciale

Ces habitants proches d'un parc éolien vont toucher 450 euros de prime spéciale

Éolien
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 1 octobre 2025
Le parc éolien d'Ally-Mercoeur / Image : Boralex.

Le promoteur de centrales solaires et éoliennes Boralex annonce lancer un dispositif d’aide financière pour les résidents immédiats d’un parc éolien en Haute-Loire. Baptisée « L’énergie prime », l’opération attribuera jusqu’à 450 euros sur trois ans aux foyers éligibles, afin d’alléger leur facture d’électricité, mais aussi faciliter l’acceptation d’une future extension du parc.

Dans les communes d’Ally et Mercoeur (Haute-Loire), Boralex teste un moyen de mieux faire accepter les éoliennes à ses riverains directs, via une aide financière. L’opérateur canadien spécialisé dans le développement de centrales solaires et éoliennes promet qu’il versera jusqu’à 450 euros étalés sur trois ans aux « riverains volontaires répondant aux conditions d’éligibilité », sans toutefois communiquer davantage de détails. La somme représente, au mieux, l’équivalent d’une prime de 12,5 euros mensuels, soit environ 8 % de la facture d’électricité moyenne que l’on peut estimer sur une petite maison tout-électrique.

À lire aussiLa fondation en béton d’une éolienne est-elle vraiment problématique ?

Préparer le terrain pour la modernisation et l’extension du parc

Si l’objectif annoncé est l’allègement des factures des habitants concernés et le partage de « la valeur créée » par les installations de production de Boralex « avec celles et ceux qui accueillent nos installations », indique l’entreprise, l’opération semble également être un moyen de faire accepter les travaux prévus sur le parc d’Ally-Mercoeur. Ce site éolien, lancé fin 2005 et composé de 26 turbines totalisant 39 MW de puissance, est en effet appelé à se moderniser et à s’étendre. Les éoliennes d’origine, âgées de 20 ans, doivent être remplacées par des modèles plus puissants et plus hauts (150 m contre 85 m actuellement). Un projet d’extension prévoit aussi l’ajout de plusieurs turbines supplémentaires, afin d’accroître la production.

Ce n’est pas la première fois qu’un exploitant de parc éolien propose une prime aux résidents immédiats de ses installations. Fin 2024, Octopus Energy lançait une offre de fourniture d’électricité spécifique pour ces habitants, leur proposant un tarif du kilowattheure à prix cassé en fonction de la production réelle des turbines.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

La plus puissante centrale nucléaire d'Europe survit sans réseau électrique depuis une semaine

Nucléaire1 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voici le vrai coût de l'électricité nucléaire produite en France (et il n'est pas cher)

Nucléaire1 octobre 2025 

Prix de l'électricité : pourquoi il est désormais calculé toutes les 15 minutes sur ce marché de gros ?

Actualité1 octobre 2025 

Annonce partenaire

Il passe son bras devant un accélérateur de particules et provoque l'un des plus graves incidents nucléaires de France

Nucléaire30 septembre 2025 

Annonce partenaire

Bluetti dévoile un système solaire 48 V pour camping-cars et bateaux installable en 30 minutes

Actualité30 septembre 2025 

Annonce partenaire

Exaspérés par les coupures incessantes d'électricité, les malgaches renversent leur gouvernement

Actualité30 septembre 2025 

Combustible nucléaire pour les mini réacteurs SMR : cette startup vient de franchir une étape majeure

Nucléaire30 septembre 2025 

Pourquoi l’état financier d’EDF inquiète la Cour des comptes

Nucléaire29 septembre 2025 

Éolien terrestre : l’année 2025 s’annonce catastrophique en matière de raccordements

Éolien29 septembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 