Malgré ses défauts, le train à hydrogène séduit la Pologne, qui lance son premier train

La motrice Pesa sm426dn à hydrogène utilisée en Pologne / Image : Pesa.

Un nouveau pays se lance dans le transport ferroviaire à hydrogène. La Pologne vient d’inaugurer son premier service officiel de transport de passagers avec une locomotive à hydrogène. Le pays mise sur cette technologie comme alternative au diesel afin de décarboner les milliers de kilomètres de lignes difficiles et impossibles à électrifier.

L’échec de son voisin allemand dans l’hydrogène ferroviaire ne l’a pas refroidi. Le 3 septembre, la Pologne a lancé son premier train à hydrogène dans la région touristique de Basse-Silésie. Il circulera entre les villes touristiques de Jelenia Góra et de Karpacz sur un trajet de trente minutes. Exploité par la compagnie ferroviaire Koleje Dolnośląskie, ce train est propulsé par la locomotive SM42-6Dn fabriquée par le constructeur polonais PESA. Le modèle est doté de deux piles à combustible de 85 kWh chacune et d’une trentaine de réservoirs d’hydrogène d’une capacité totale de 175 kg, avec une pression de stockage à 350 bars. Il embarque également des batteries LTO de 167 kWh. Le tout alimente quatre moteurs de traction d’une puissance de 180 kW.

Avant cette mise en service, des essais techniques ont été menés durant le mois d’août. Puis du 4 au 7 septembre, en collaboration avec d’autres opérateurs, PESA a également testé la locomotive sur des voies industrielles autour de Lubin, Rudna et Polkowice. Le train y a notamment transporté du minerai de cuivre et du sable afin d’évaluer sa consommation énergétique dans des conditions réelles.

Schéma de la motrice à hydrogène / Image : Pesa.

Dix locomotives à hydrogène par an d’ici 2040 ?

La mise en service officielle de la locomotive s’est déroulée en présence de la ministre du Climat et de l’Environnement, Paulina Hennig-Kloska. C’était également l’occasion d’officialiser la signature d’un accord entre PESA et le Fonds national pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau. Le partenariat prévoit une subvention de 12,5 millions d’euros issue du Plan national de relance. La somme est destinée à financer la construction d’une nouvelle usine de production en série de locomotives à hydrogène.

Cette future infrastructure devrait être en mesure de fabriquer une dizaine de machines par an d’ici 2040. Cet investissement sera pour la Pologne un moyen d’accélérer la décarbonation de son secteur ferroviaire. À savoir que dans le pays, environ 5 500 km de lignes (soit près de 39 % du réseau total) ne peuvent pas être électrifiées. Ce qui fait de la locomotive à hydrogène la meilleure solution pour verdir ces trajets.

