Mini réacteurs nucléaires SMR : le principal espoir français va s’installer à Cadarache

Image de synthèse de l'implantation du réacteur Calogena sur le site de Cadarache / Image : Calogena.

C’est désormais officiel : les études d’installation du SMR de Calogena sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) vont bientôt pouvoir commencer. Il s’agit enfin d’un signal positif pour la filière française des SMR qui est bousculée par la concurrence internationale.

Les SMR, ces petits réacteurs nucléaires qui suscitent de nombreux espoirs dans la course à la décarbonation, seront-ils prêts à temps pour réellement participer à la transition énergétique ? C’est la question que semble se poser la Commission de régulation de l’énergie, dans son dernier rapport concernant leur insertion dans les systèmes énergétiques. Leur place dans le secteur de la production d’électricité semble loin d’être promise tant les alternatives sont nombreuses. Le dense réseau électrique rend pertinent le développement la construction de réacteurs nucléaires conventionnels, tandis que les moyens de production d’énergie renouvelables peuvent être déployés dès maintenant, et rapidement.

Des réacteurs nucléaires qui ne produisent que de la chaleur

En revanche, le sujet de la production de chaleur est autrement plus complexe, et aucune solution, mis à part le recours à la biomasse, ne prend réellement le pas sur les autres. Pour cette raison, la CRE estime que les SMR thermiques sont les plus prometteurs. Ces derniers, grâce à leur conception sûre, et leur faible emprise, pourraient parfaitement s’adapter aux besoins des réseaux de chaleur urbains ou des sites industriels nécessitants de la chaleur.

Parmi eux, Calogena joue les figures de proue et s’impose comme l’un des projets français les plus aboutis. D’ailleurs, un potentiel déploiement de son premier prototype CAL30, capable de développer une puissance thermique de 30 MWth, avait été envisagé sur le site de Cadarache, centre de recherche français sur l’énergie nucléaire situé dans les Bouches-du-Rhône. Cette idée vient d’être officialisée grâce à une lettre d’intention signée avec le CEA. Celle-ci marque le démarrage des études d’implantation de ce premier prototype sur le site nucléaire. Pour Calogena, l’objectif est simple : devenir la première société à disposer d’un SMR prêt à l’horizon 2030.

Les SMR seront-ils industrialisés à temps ?

Malgré cette bonne nouvelle, le futur rôle des SMR dans la décarbonation de l’Europe n’est pas encore assuré. Comme le rappelle la CRE, le développement massif des SMR passera par leur industrialisation, et donc par une uniformisation de la réglementation à l’échelle européenne pour rendre cette dernière possible. De plus, il est nécessaire que les filières d’approvisionnement en combustible nucléaire soient opérationnelles.

Dans le même temps, la décarbonation de la chaleur en France ne peut attendre. Les filières de production de chaleur, qui sont subventionnées par le Fonds Chaleur de l’ADEME, ne cessent de se développer. Si la biomasse énergie occupe un rôle majeur dans cette décarbonation, la géothermie dispose également d’un fort potentiel. Enfin, concernant la chaleur industrielle, les SMR vont devoir se faire une place parmi d’autres sources de chaleur comme celle produite à partir de résidus fatals, comme c’est le cas à Fos-sur-Mer.