Panneaux solaires : pourquoi leur prix n'a jamais été aussi bas

Illustration : Zstock, modifiée par RE.

Et si c’était le moment idéal pour acheter des panneaux solaires ? Entre baisse de production de panneaux et incertitudes politiques, les prix bas risquent d’être éphémères. Mieux vaut donc en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

C’est le moment d’acheter des panneaux solaires ! C’est en tout cas ce que laisse penser le prix actuel des panneaux photovoltaïques, qui vient d’atteindre un point bas historique selon la plateforme européenne spécialisée pvXchange. À titre d’exemple, le prix des modules les plus courants est en moyenne de 10 centimes par watt. Cette chute des prix est impressionnante, en particulier en comparaison aux tarifs d’août 2022. À l’époque, ce même type de panneau se vendait à presque 0,35 €/W ! Les modules à haut rendement affichent une moyenne de 0,12 €/W. Enfin, les modules low-cost sont plutôt proches des 0,055 €/W.

Toujours selon pvXchange, les panneaux au rendement inférieur à 23 % sont désormais rares, et la puissance de 460 Wc est devenue la norme pour les modules de 2 mètres carrés sur le marché européen. Sur ce même format, certains panneaux dépassent même les 500 Wc de puissance.

Des prix bas, mais pour combien de temps ?

Malgré cette bonne nouvelle, il y a des risques que les tarifs commencent à remonter dès les prochaines semaines. En Asie, les prix du polysilicium commencent déjà à augmenter du fait d’une réduction de la production. En effet, le gouvernement supprime peu à peu les incitations fiscales et les exportations subventionnées. La Chine cherche, en effet, à mettre un terme à la surcapacité actuelle de production, en matière de photovoltaïque.

En parallèle, le marché du solaire en Europe présente de nombreuses incertitudes. De nombreux gouvernements ont choisi de réduire leur soutien aux énergies renouvelables, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur le déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité photovoltaïque. En France, la CRE a publié les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité solaire. Il semblerait qu’en matière d’énergie solaire, l’autoconsommation soit de plus en plus encouragée, ce qui permettrait notamment d’éviter un surplus de production lorsque les prix sont négatifs.