Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilÉolienPourquoi ce géant de l'énergie abandonne l'éolien en mer en France

Pourquoi ce géant de l'énergie abandonne l'éolien en mer en France

Éolien
Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 12 septembre 2025
Illustration : Révolution Énergétique.

C’en est fini, ou du moins temporairement, pour l’éolien en mer français de l’énergéticien Allemand RWE. Enchaînant les déconvenues et déstabilisé par les politiques énergétiques hésitantes dans l’hexagone, l’entreprise renonce à sa quête de projets.

Aucun projet remporté en France dans les différents appels d’offre éolien en mer, entreprise en difficulté financière, manque de clarté dans les objectifs énergétiques français, RWE jette l’éponge. L’énergéticien allemand l’a annoncé à ses salariés en août, rapportent nos confrères de Greenunivers. L’abandon des activités éolien en mer, en France, par RWE, fait mouche. L’entreprise n’a pas réussi à s’imposer en France et les questions autour de sa santé financières ont poussé la gouvernance allemande de l’énergéticien à quitter certains marchés jugés pas assez rentables.

À lire aussiLa querelle énergétique entre la France et l’Allemagne bientôt terminée ?

Une filière éolienne à la peine

Pierre Peysson, directeur France de l’éolien en mer chez RWE, annonçait, dans les colonnes du Journal des entreprises l’année dernière, qu’un « moratoire sur l’éolien en mer serait un saccage social, une catastrophe pour l’emploi et un non-sens industriel et énergétique ». Depuis, le texte fixant les objectifs énergétiques français discuté au Parlement avait vu voter une telle disposition. Avec la chute du gouvernement, la navette parlementaire n’est pas allée au bout et le décret de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) n’a pas été promulgué. La France n’a donc pas la possibilité de lancer, par exemple, le dixième appel d’offres éolien en mer, car son attribution conduirait à dépasser les objectifs de développement de l’éolien en mer actuellement en vigueur prévus dans la PPE2.

L’entreprise allemande n’a, pour le moment, pas souhaiter communiquer. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER), dont Pierre Peysson est aussi président de la commission éolien en mer au syndicat des énergies renouvelables, alertait sur une filière industrielle sans objectifs long terme et dont les investissements avaient ralenti. Alors que la France accuse un retard sur ses objectifs d’énergie renouvelables fixés par l’Union européenne (UE), voilà une conséquence concrète de la fragilisation de la filière, financière, mais aussi politique.

À lire aussiFaute de soutien, Total abandonne un méga projet solaire et de stockage en Guyane

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le deuxième parc éolien flottant de France est au complet

Éolien12 septembre 2025 

Annonce partenaire

Électricité, chauffage et eau chaude solaire toute l'année : voici la première pompe à chaleur solarothermique française

Solaire12 septembre 2025 

Pourquoi ce géant de l'énergie abandonne l'éolien en mer en France

Éolien12 septembre 2025 

Annonce partenaire

Pour la première fois, les panneaux solaires ont été la plus grande source d'électricité d'Europe

Solaire11 septembre 2025 

Annonce partenaire

Aussi puissant que 4 réacteurs nucléaires : le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique est en service

Hydraulique11 septembre 2025 

Annonce partenaire

Il gagne contre DC Comics et conserve le nom de son outil de diagnostic pour batteries

Actualité11 septembre 2025 

Nucléaire : il n’a jamais produit autant d’électricité qu’en 2024 dans le monde

Nucléaire10 septembre 2025 

TVA à 5,5% sur les panneaux solaires : l’arrêté publié in extremis

Solaire10 septembre 2025 

Des robots humanoïdes qui fabriquent des batteries : l'ambition folle du quatrième master plan de Tesla

Actualité10 septembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 