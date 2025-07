Pourquoi le prix de l'électricité va baisser le 1er août malgré une hausse de la TVA ?

Illustration : RE.

Ce 1er août 2025, les tarifs réglementés de l’électricité vont encore évoluer. Mais la nouvelle n’est pas complètement mauvaise. En tout cas, pas pour tout le monde…

Dans la vie, il arrive toujours un jour où on se fait rattraper par la patrouille. Et ce jour arrivera le 1er août prochain. La France devra alors s’aligner sur le droit européen et harmoniser les taux de TVA qu’elle applique sur son électricité. Comprenez qu’alors que jusqu’ici, une TVA réduite de 5,5 % était appliquée sur le tarif de nos abonnements, celle-ci va passer à 20 %, comme c’est déjà le cas de la TVA sur nos consommations. Parce que l’Europe ne veut pas d’une double taxation pour une prestation qu’elle juge « unique ».

Pour éviter la soupe à la grimace et compenser, au moins en partie, cette hausse de la TVA, le gouvernement a validé l’idée d’un abaissement de l’accise, d’une part, et du TURPE, d’autre part. Ça mérite sans doute quelques explications.

Ce qui change en bref

➡️ La TVA sur l’abonnement passe de 5,5 à 20 %

➡️ L’accise passe de 33,7 à 29,98 €/MWh

➡️ Le TURPE baisse de 2,5 %

➡️ Le prix du kilowattheure (base) passe donc de 0,2016 à 0,1952 €

Compenser la hausse de la TVA en réduisant d’autres taxes

Rappelons d’abord que l’accise sur l’électricité correspond à la taxe payée par tous les consommateurs finaux. Elle est collectée par les fournisseurs d’énergie et reversée au budget général de l’État. Au 1er août 2025, cette accise, donc, passera de 33,70 à 29,98 euros du mégawattheure (€/MWh).

Le TURPE, quant à lui, c’est le Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Il vise à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d’exploitation supportés par les gestionnaires de réseaux. Et il avait connu une augmentation de 7,7 % en février dernier. Le 1er août prochain, il baissera lui aussi d’un peu plus de 2,5 %.

À lire aussi

Le prix de l’électricité chez les fournisseurs alternatifs n’est plus aussi alléchant depuis la baisse des tarifs réglementés

Le prix du kilowattheure en légère baisse

Le tout ramènera le prix réglementé du kilowattheure (kWh) de 0,2016 à 0,1952 € en option base. Soit une baisse d’environ 3 %. Et vous l’aurez compris, avec une hausse de la TVA sur le prix de l’abonnement bien plus importante, le changement profitera surtout aux gros consommateurs.

Pour les petits consommateurs — en résidence secondaire ou dans un studio —, la baisse du prix du kWh ne suffira pas à compenser la hausse de l’abonnement. Pour une consommation de l’ordre de 1 000 kWh/an (9 kVA), il faut s’attendre, par exemple, à une hausse de la facture de presque 5 %. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) indique cependant qu’autour d’une consommation de l’ordre de 4 000 kWh/an, le changement sera neutre. Avant de basculer vers le positif et une baisse de facture de plus de 2 % pour une consommation annuelle de 15 000 kWh (9 kVA et option heures pleines/heures creuses).