Pourquoi le spectre d'un nouveau blackout plane sur le réseau électrique espagnol ?

Barcelone la nuit / Image : Wikimedia - Jcca76.

Le 28 avril 2025, une panne électrique géante frappe la péninsule ibérique, et se propage même jusqu’au Sud-ouest de la France. Un événement qui a montré toute la fragilité de notre société ultra-connectée. Aussi, quand le gestionnaire espagnol du réseau de transport alerte sur de possibles nouvelles pannes, les réactions sont immédiates.

Plusieurs enquêtes furent menées sur la panne d’avril 2025. Elles établiront son origine dans un phénomène de surtension. Cette dernière a entraîné une réaction en chaîne de déconnexions de plusieurs sites de production, laquelle s’est ensuite propagée à l’ensemble du réseau. Les causes profondes sont à relier au manque d’inertie du système électrique induit par un fort taux de pénétration des énergies renouvelables.

À la suite de la panne, des mesures renforcées ont été prises dans le cadre du « bouclier anti-blackout » : dès avril, la part d’énergies renouvelables a été limitée, au profit des centrales au gaz naturel, de façon à augmenter les marges de capacité de stabilisation du réseau. De même, depuis le 1ᵉʳ octobre, les producteurs solaires et éoliens avaient reçu pour consigne de ralentir leurs « rampes de puissance » ; ils ne sont dorénavant autorisés à passer de 0 à 100 % de puissance qu’en 15 minutes au moins, au lieu de 2 minutes précédemment. Des mesures qui ont en pratique permis d’éviter de nouvelles pannes pendant l’été.

À lire aussi

Voici la centrale solaire photovoltaïque qui a causé le black-out en Espagne

Des mesures d’urgence pour éviter le blackout

Mais en ce début d’octobre 2025, Red Eléctrica de España (REE), gestionnaire du réseau de transport haute tension, demande la modification immédiate de quatre procédures de gestion du réseau. Ces demandes furent révélées par la consultation publique lancée en urgence le 8 octobre par Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), le régulateur espagnol du réseau. Deux jours plus tôt REE avait nié toute fluctuation importante sur le réseau espagnol.

Dans le document de la CNMC est pourtant fait état de variations brusques de tension sur le réseau électrique au cours des deux dernières semaines. Selon REE, ces fluctuations pourraient conduire à une nouvelle panne géante si les révisions proposées des protocoles n’étaient pas mises en œuvre. Les mesures concernent les heures de publication des plannings de production, un rehaussement des limites minimales de production pilotables (gaz), une généralisation du suivi des rampes de puissance, ou encore le renforcement des contrôles sur le réseau de transport.

Des mesures très techniques, donc. Objectif : renforcer la capacité d’intégration sans risque dans le réseau des énergies renouvelables. Dans le cadre de la consultation publique, CNMC alerte également sur l’accroissement des coûts de l’électricité que ces mesures pourraient impliquer.