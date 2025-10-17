Pourquoi votre Livret A pourrait bientôt financer la construction de centrales nucléaires

Illustration : RE, à partir d'images EDF et Wikimedia.

Parmi les défis imposés par la relance du nucléaire, son financement en est un majeur. Ce sont, en effet, plusieurs dizaines de milliards d’euros qui seront nécessaires pour renforcer la production nucléaire française. Mais le ministère de l’Économie et des Finances ainsi qu’EDF ont peut-être trouvé la solution.

Parmi les incertitudes qui planent au-dessus du programme de relance du nucléaire, son financement est un point d’interrogation majeur. Récemment, la Cour des comptes n’a fait que renforcer ces inquiétudes en pointant du doigt les limites du modèle financier d’EDF. Malgré une légère amélioration, notamment grâce à une année 2024 exceptionnelle en termes de production, EDF accuse le poids de nombreux investissements peu rentables qui ont conduit à un endettement colossal de quelque 54 milliards d’euros. Or, toujours selon la Cour des comptes, dans les 15 prochaines années, EDF va devoir investir près de 205 milliards d’euros pour l’ensemble de son programme électronucléaire. Cette somme devrait être répartie à hauteur de 90 milliards d’euros pour permettre la maintenance et la prolongation du parc nucléaire actuel, et 115 milliards pour la construction des 14 nouveaux EPR2.

Pour permettre le financement de ces nouveaux EPR, il se pourrait bien que le ministère de l’Économie et des Finances ait trouvé une solution : utiliser les milliards d’euros déposés par les Français sur leur livret A. Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts (CDC), aurait ainsi déclaré : « On s’est mis d’accord avec Bercy et EDF sur le recours au Fonds d’épargne ». Désormais, il faut que ce montage financier soit présenté à l’Union européenne pour obtenir l’accord de principe de financement global.

Le Fonds d’Épargne, une somme historiquement dédiée aux projets publics

Datant de 1818, le Livret A aurait initialement été créé pour solder la crise financière issue des guerres napoléoniennes grâce à l’épargne publique. Au cours du XIXᵉ siècle, le Livret A a permis aux Français de se familiariser avec le principe de l’épargne. Depuis 1894, le capital que constitue l’ensemble des livrets A est en partie dédié à la construction et la réhabilitation de logements sociaux. En 2024, le fonds d’épargne, qui regroupe une partie de l’argent laissé sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire, et sur les livrets d’épargne populaire, a permis la construction de 115 000 logements et la rénovation de 108 000 autres. Une partie de ce fonds d’épargne permet également le financement de projets publics comme des écoles, des hôpitaux, des infrastructures de transport, ou encore la défense nationale.

La relance du nucléaire : un projet de plusieurs centaines de milliards d’euros

Avec un total de 400 milliards d’euros d’épargne réglementée, le Fonds d’Épargne serait largement suffisant pour financer une partie des 115 milliards d’euros nécessaires à la relance du nucléaire. D’ailleurs, sur cette somme, 75 milliards seront nécessaires pour les six premiers EPR2, dont les travaux préparatoires ont déjà commencé sur le site de Penly. Pour ces 6 nouveaux réacteurs, le temps presse car leur mise en service est prévue entre 2038 pour Penly et 2040 pour Bugey.