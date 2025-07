Recyclage des panneaux solaires : la France en a collecté près de 10 000 tonnes en 2024

Des panneaux photovoltaïques en attente de recyclage en France / Image : RE - HL.

La France a collecté presque deux fois plus de panneaux solaires en 2024 par rapport à l’année précédente. Soren, l’éco-organisme chargé de la filière, fait le point.

En France, c’est Soren qui organise la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés. L’éco-organisme a été créé il y a 10 ans maintenant, par les acteurs de l’industrie. Lorsque la réglementation sur les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) s’est étendue aux panneaux solaires. Et Soren vient juste de publier son rapport d’activité 2024, un condensé des chiffres de la filière.

On y apprend d’abord que 17 millions de panneaux solaires ont été vendus en France l’année dernière. C’est 17,2 % de plus qu’en 2023. Le tout pour une puissance même de 36,1 % plus élevée. De l’ordre de 8 085 mégawatts (MW). Pour des panneaux qui restent importés dans 97 % des cas !

Toujours plus de panneaux solaires collectés

Du côté de la collecte, belle progression aussi en 2024. Près de 9 500 tonnes de panneaux photovoltaïques ont intégré la filière. L’année d’avant, Soren n’en avait comptabilisé qu’à peine plus de 5 000 tonnes. À titre de comparaison, le poids des seuls panneaux solaires installés en France en 2024 est estimé à environ 382 000 tonnes.

Sans grande surprise, ce sont les régions du sud de la France qui participent le plus à la collecte. Celles, sans doute, où il y a le plus de panneaux photovoltaïques déjà en fin de vie. Notez que la collecte se fait par apport volontaire — lorsque l’installation compte moins de 40 panneaux solaires — dans l’un des presque 300 centres qui existent dans notre pays ou en ramassage sur site — sur simple demande en ligne dès lors qu’il est question de plus de 40 panneaux. Le tout sans aucuns frais, le coût de la collecte en fin de vie étant déjà réglé lors de l’achat des panneaux neufs, via l’écoparticipation. Pour rappel, les distributeurs ont aujourd’hui l’obligation de reprendre gratuitement un équipement usagé qu’ils remplacent.

86 % des panneaux jetés sont recyclés

Ce que le rapport de Soren montre, c’est que le devenir des panneaux ainsi récupérés reste sensiblement le même, d’année en année. En 2024, plus de 86 % des systèmes ont été recyclés. Comment ? Les panneaux sont d’abord séparés de leur cadre en aluminium et de leur boitier de jonction. Puis ils sont broyés et délaminés et différentes technologies sont mobilisées pour trier les morceaux. De quoi récupérer du verre, de l’aluminium, des plastiques, des métaux et semi-conducteurs. Un peu plus de 8 % ont tout de même fini au rebut. Après test d’électroluminescence, de puissance et d’isolation, les 5 % restant ont été reconditionnés et sont partis pour une seconde vie. Pour des performances presque identiques, ces panneaux solaires peuvent alors être vendus jusqu’à 3 à 4 fois moins cher.