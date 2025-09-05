Stockage d'électricité : les méga batteries vont dépasser les STEP au niveau mondial

La STEP de Montézic et la batterie de Waratah / Image : EDF, Akaysha Energy, modifiée par RE.

L’installation de nouvelles capacités de stockage d’énergie par batteries atteint aujourd’hui son rythme de croisière. Et le résultat est proprement impressionnant. Au niveau mondial, en effet, il faut dorénavant parler en gigawatts ajoutés chaque mois. Et, cumulées, les batteries pourraient bientôt détrôner les stations de pompage-turbinage (STEP).

Les BESS (Battery energy storage systems, systèmes de stockage d’énergie par batterie en français) équipent de plus en plus de réseaux électriques, et ce, avec une capacité sans cesse croissante. Si initialement, le marché des batteries était principalement tiré par les applications liées à la mobilité (véhicules électriques), le stockage stationnaire a pris aujourd’hui son propre essor.

Selon la base de données de la société Rho Motions, ce sont 108 projets qui ont été mis en service en juillet 2025 de par le monde. Cela représente, cumulé, une capacité supplémentaire de 17,6 GWh pour une puissance de 6,3 GW. L’ensemble des projets raccordés au réseau pour l’année 2025 jusqu’à ce jour représente un ajout d’une capacité de 107 GWh et une puissance de 39 GW.

Ces tendances sont révélatrices d’une croissance impressionnante, et c’est la Chine qui mène la danse. Elle a installé en juillet de l’ordre de 75 % des batteries stationnaires. Comparé à cela, l’Europe fait pâle figure, avec, selon les mois, une part comprise entre 5 et 20 % environ. L’Amérique du Nord, quant à elle, nous devance et installe, certains mois, jusqu’à 40 % de la capacité mondiale.

Parts des nouvelles installations de batteries dans le monde en 2025 / Image : Rho Motion

Batteries et pompage-turbinage au coude à coude

Lorsque l’on considère la capacité totale installée dans le monde, il en sort un constat étonnant. Toujours d’après la recension de Rho Motion, la capacité totale installée des BESS en juillet 2025 montre des valeurs qu’il aurait été difficile de tenir pour vraies il y a quelques années : une capacité totale de 442 GWh et une puissance de 184 GW.

Ces chiffres peuvent être comparés à ceux fournis par l’International hydropower association (IHA). Dans son rapport « Hydropower Outlook » (accessible en source ouverte), l’association nous donne la puissance totale des STEP (Station de transfert d’énergie par pompage) au niveau mondial : 189 GW. Autrement dit, en termes de puissance, les batteries sont sur le point de dépasser le pompage-turbinage. Un fait significatif sur le renversement du paysage énergétique – même s’il est vraisemblable qu’en termes de capacité de stockage d’énergie, les STEP aient encore une longueur d’avance. Mais pour combien de temps ?