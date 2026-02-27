Transporter un réacteur nucléaire par avion ? L'armée américaine l'a fait

Le Ward250 en cours de chargement à bord du C17 / Image : Department of war.

Les petits réacteurs nucléaires sont à la mode. Small is beautiful ? Oui, si l’on considère ce florilège de concepts tous plus petits les uns que les autres. Et dont certains sont si petits qu’on peut les transporter par avion. Et c’est ce que vient de démontrer l’armée américaine.

Nous relations dans nos colonnes l’étonnant eVinci de Westinghouse, un réacteur à cœur solide de 15 MW, destiné à alimenter des petits quartiers en électricité et en chaleur. Ici, c’est le concept de Valar Atomics dont nous allons parler, et en particulier de son modèle phare, le Ward250.

De prime abord, l’architecture du réacteur reste dans le domaine du connu : un réacteur à haute température (HTR, un concept de Génération IV), à caloporteur hélium et modérateur graphite. Le combustible s’y présente sous la forme de petites particules (dites « TRISO »).

Viser la production de masse par des réacteurs de plus en plus petits

Mais Valar Atomics, avec son modèle Ward250, vise un segment particulier : celui des micro-réacteurs. Sa puissance serait en effet au maximum de quelques mégawatts. Un petit réacteur qu’il est prévu de produire par milliers d’exemplaires dans une grande usine, de type gigafactory, de sorte à en baisser le coût par la production de masse.

Un réacteur de très petite puissance, cela implique également la possibilité de ne l’employer qu’à l’échelle de micro-réseaux, c’est-à-dire pour des sites isolés, ou mal interconnectés. Valar Atomics évoque ainsi la possibilité d’alimenter en électricité et en chaleur à haute température des sites industriels isolés, ou encore des datacenters, dont les importants besoins énergétiques se heurtent de plus en plus aux capacités du réseau électrique.

Vers des applications militaires

Mais la première réalisée dernièrement par l’armée américaine nous met sur la piste d’un autre usage. Le 15 février 2026, démarre l’opération Windlord. Elle implique trois C-17 Globemaster III, des avions de transport militaire lourd du constructeur McDonell Douglas (aujourd’hui Boeing). Et ces avions ont transporté les huit modules qui constituent le Ward250. Le transport s’est effectué entre la base de March en Californie et la base d’Hill, dans l’Utah.

Cette opération a été effectuée dans le cadre du Nuclear Reactor Pilot Program du Department of Energy américain. Ce programme vise à améliorer la résilience de l’infrastructure énergétique des États-Unis. Et notamment de celle qui sert à alimenter les bases militaires. Et l’on imagine bien, effectivement, que la capacité à déployer rapidement, par avion, des centrales nucléaires, participe à améliorer la résilience de ces bases en réduisant leur dépendance au réseau électrique. Une manière de parer à toute éventualité.