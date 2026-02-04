Le fabricant de batteries Zendure devient fournisseur d'électricité à prix dynamique

Conférence annuelle 2026 de Zendure à Shenzhen / Image : RE.

C’est l’une des marques de batteries résidentielles parmi les plus vendues en Europe. Avec ses systèmes de stockage plug & play, Zendure permet à certains propriétaires de centrales solaires d’optimiser leur autoconsommation. Bientôt, ses clients européens pourront également choisir le fabricant chinois comme fournisseur d’électricité, avec une offre à tarif dynamique.

La tarification dynamique de l’électricité est méconnue en France, mais elle devient populaire chez nos voisins allemands, belges et hollandais. Le principe est simple : payer le kilowattheure en fonction des prix de l’électricité sur les marchés, qui évolue toutes les 15 minutes à une heure. Un type d’offres à double tranchant, loin de faire l’unanimité chez les consommateurs.

Certaines périodes peuvent être très intéressantes, avec de l’électricité presque gratuite, et d’autres assez anxiogènes, où le kilowattheure peut atteindre des montants stratosphériques. Ce genre de contrat n’offre aucune sécurité sur les évolutions du prix de l’électricité et il peut suffire d’une crise, comme en 2022, pour générer des prix extrêmement élevés pendant plusieurs mois. Toutefois, la période actuelle est favorable aux prix bas.

À lire aussi

Batterie domestique : dans quel type de logement peut-on en installer ?

Recharger quand l’électricité est bon marché, décharger lorsqu’elle est chère

Les foyers équipés d’une batterie de grande capacité sont un peu plus protégés des périodes de prix élevés, à condition qu’elles ne soient pas prolongées. En effet, si le tarif du kilowattheure enfle pendant quelques heures, la batterie peut prendre le relais si cette dernière a été correctement dimensionnée. Elle stocke l’électricité lorsque les prix sont bas, et se décharge lorsqu’ils sont élevés. Logiquement, Zendure a donc saisi l’opportunité d’entrer sur ce petit marché. À l’occasion de sa conférence annuelle, le fabricant basé à Shenzhen (Chine) a annoncé qu’il proposera prochainement une offre à tarification dynamique baptisée « Zenwave » en Europe.

Zendure se targue d’être « la première marque sur le marché du stockage solaire plug and play à concevoir et proposer des batteries, un logiciel et un service de fourniture d’énergie au sein d’un même écosystème ». L’Allemagne sera le premier pays à bénéficier de l’offre, à une date qui n’a pas encore été précisée, avant les Pays-Bas. La France est sur la liste, mais la présence de tarifs réglementés et globalement de prix du kilowattheure moins élevés chez nous rendrait l’offre plus difficile à implanter. La marque n’a pas communiqué davantage de détails sur son offre.