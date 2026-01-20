Baisse insignifiante du prix de l'électricité au 1er février

Un compteur ancienne génération / Image : Wikimedia - Caerbannog, modifiée par RE.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de proposer une quasi-stabilité des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) pour le 1er février 2026, avec une baisse modeste de 0,83 % TTC. Une évolution qui se traduira par une économie d’environ… 9 euros par an pour un foyer moyen consommant 4,5 MWh annuellement.

Cette baisse insignifiante masque d’importants mouvements contraires. D’un côté, le coût d’approvisionnement en énergie diminue, notamment avec la fin de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) le 31 décembre 2025. L’approvisionnement s’effectuera désormais entièrement aux prix du marché de gros, actuellement très bas. Le coût des garanties de capacité recule également. De l’autre, les frais de commercialisation d’EDF augmentent, notamment sous l’effet de la hausse des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Fin de l’option base pour les plus gros consommateurs ?

Sur le plan fiscal, la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) baisse significativement, passant de 21,93% à 15%, tandis que l’accise connaît son ajustement annuel habituel, passant de 29,98 à 30,85 euros par MWh.

La CRE poursuit par ailleurs sa stratégie d’incitation à l’adaptation des consommations. Elle propose la suppression de l’option base pour les puissances de 18 à 36 kVA dès le 1er février 2026 en métropole, obligeant progressivement les clients à basculer vers l’option heures pleines/heures creuses, plus favorable à l’équilibre du réseau. Si cette proposition est validée, les clients actuels seraient automatiquement basculés en HP/HC sous un an (soit le 1er février 2027). La mesure intégrerait les zones non interconnectées dès 2027 avec un basculement en 2028.

Fin septembre 2025, près de 19,75 millions de clients résidentiels bénéficiaient encore des TRVE en France métropolitaine continentale.