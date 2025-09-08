Conso réelle climatiseur

Ces datacenters seront biberonnés aux réacteurs nucléaires d'EDF

Nucléaire
Par La rédactionPublié le 8 septembre 2025
Illustration : Getty, modifiée par RE.

La pêche est bonne pour EDF, qui enchaîne les signatures de contrats d’approvisionnement avec de gros industriels. L’énergéticien national va, cette fois, fournir une partie des besoins en électricité des centres de données de Data4, grâce à sa production nucléaire.

L’opérateur européen de centres de données Data4 vient de signer avec EDF un contrat d’allocation de production nucléaire (CAPN) sur douze ans, portant sur une puissance de 40 MW issue du parc nucléaire français. Les premières livraisons, prévues dès 2026, devraient représenter un volume de 230 GWh par an.

Ce contrat inédit dans le secteur des centres de données français marque une évolution notable : Data4 devient le premier acteur à recourir à ce mécanisme, jusqu’ici réservé à quelques grands consommateurs industriels. L’objectif est double : stabiliser les coûts énergétiques sur un marché volatil et réduire significativement l’empreinte carbone des infrastructures, alors que l’essor du cloud et de l’intelligence artificielle accroît la demande en électricité. Cette signature s’ajoute aux contrats d’achat d’électricité renouvelable déjà signés par Data4.

