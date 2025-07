EDF alimentera en électricité les usines françaises de Kem One pendant dix ans

L'usine Kem One de Saint-Auban en 2013 / Image : Wikimedia - Sébastien Thébault.

Nouveau succès pour l’énergéticien national, dans sa quête de gros clients industriels. Il vient de signer pour dix ans avec le chimiste Kem One, pour la fourniture d’une partie de l’électricité consommée par ses sept sites français.

Kem One et EDF ont officialisé, le 16 juillet, la signature d’un protocole d’accord en vue d’un contrat d’approvisionnement en électricité de longue durée. L’accord a été paraphé par Paolo Barbieri, directeur général de Kem One, et Marc Benayoun, directeur exécutif d’EDF en charge du pôle clients, services et territoires.

Ce partenariat porte sur une durée de dix ans et concernera les sept sites industriels français de Kem One, situés à Fos-sur-Mer, Lavera, Balan, Berre, Saint-Fons, Saint-Auban et Vauvert. Il prévoit la fourniture d’une partie des besoins en électricité du chimiste, avec un démarrage des livraisons fixé au 1er janvier 2026. Les deux parties ambitionnent de finaliser le contrat définitif d’ici la fin septembre.

De la visibilité à long terme sur le prix de l’électricité

L’accord inclut des dispositions pour un partage équilibré des risques et bénéfices, en ligne avec la stratégie d’EDF d’accompagnement des industriels dans la durée. « Bénéficier d’une visibilité à long terme sur nos coûts d’électricité est stratégique pour assurer la pérennité de nos activités dans un contexte tendu pour la chimie », a souligné Paolo Barbieri, saluant un dialogue constructif et un engagement « structurant » d’EDF pour le futur des sites et de la filière.

Pour Marc Benayoun, cette initiative illustre la mission d’EDF de soutenir la souveraineté énergétique et industrielle du pays : « Nous apportons à Kem One la visibilité et la stabilité nécessaires pour poursuivre son développement, avec une électricité fiable, bas carbone et compétitive » explique-t-il dans un communiqué.