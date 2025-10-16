Le chauffage solaire SunAéro installé dans une école pour la première fois

Le chauffage solaire installé dans l'école de Carnoules (Var) / Image : Solar Brother.

Le fabricant français de systèmes solaires thermiques Solar Brother équipe sa première école d’un chauffage solaire SunAéro, à Carnoules (Var). Une installation pilote de petite taille qui vise à ouvrir la voie aux solutions de chauffage sobres en énergie dans les bâtiments publics.

À Carnoules, dans le Var, une école élémentaire bénéficie depuis peu du système de chauffage solaire aérothermique SunAéro de Solar Brother. Cette première installation pilote marque l’entrée de cette petite entreprise française sur le marché des collectivités et des bâtiments publics. Acteur depuis près de dix ans dans la filière confidentielle du solaire thermique, Solar Brother veut poursuivre son développement dans le chauffage, aux côtés de ses traditionnels fours et cuiseurs solaires en kit.

Une première classe test et des résultats prometteurs

La première installation a été réalisée dans une salle modulaire de 40 m² accueillant 24 élèves de CE1 à l’école Marie-Claude Vaillant-Couturier. Deux semaines après la mise en service, les relevés indiquent une température intérieure pouvant atteindre 25 °C en journée et une réduction du taux d’humidité, passant de 60 % à 40 %. Le flux d’air renouvelé chaque heure contribuerait également à améliorer le confort et la concentration des enfants.

Conçu et assemblé à Carnoules, le système SunAéro est autonome en énergie et repose sur un concept très simple. Les panneaux modulaires utilisent l’énergie du soleil pour préchauffer et renouveler l’air d’une pièce. Par simple effet de serre, les capteurs thermiques réchauffent l’air extérieur, qui est insufflé à l’intérieur grâce à un ventilateur alimenté par un capteur photovoltaïque. Selon Solar Brother, le système réduirait jusqu’à 30 % la consommation des systèmes de chauffage conventionnels, auxquels SunAéro est complémentaire. Le dispositif augmenterait naturellement la température intérieure de 3 à 5 °C tout en assurant un renouvellement constant de l’air.

Le chauffage solaire SunAéro installé sur le préfabriqué de l'école de Carnoules / Image : Solar Brother. Fonctionnement du chauffage solaire installé dans l'école de Carnoules / Image : Solar Brother.

Des ambitions claires pour le marché BtoB et les collectivités

Soutenu notamment par la Région Sud, Solar Brother prévoit déjà de nouvelles installations à La Londe-les-Maures, Marseille et dans d’autres communes du Var. L’entreprise vise à court terme le marché des bâtiments scolaires, des bureaux et des structures légères, confrontés à des problématiques similaires de ventilation et de chauffage.

Avec plus de 500 chauffages solaires SunAéro déjà vendus à des particuliers en France et en Europe, Solar Brother veut accélerer son déploiement vers les acteurs publics. Le retour d’expérience de Carnoules permettra d’établir, d’ici le printemps 2026, un rapport d’analyse sur la performance et les économies générées.